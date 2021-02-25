ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استشارى فيروسات يفجر مفاجأة: أول إصابة بكورونا ظهرت عام 1960.. فيديو

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:08 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال الدكتور محمد راشد استشارى التحاليل الطبية والفيروسات، إن فيروس كورونا وعائلته تم اكتشافها عام 1937 وأول حالة اصابة بكورونا كانت عام 1960، لافتًا إلى أنه كان هناك نوعان فقط من كورونا وأطلق عليهم نزلات البرد حتى ظهر كوفيد -19 فى عام 2019 والذى يعد أكبر جائحة فيروسية فى تاريخ البشرية بعد الانفلونزا الاسبانية. 

وأضاف استشارى التحاليل الطبية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن 80% من حالات الإصابة بفيروس كورونا تكون بدون أعراض للإصابة نهائيًا، مشيرًا إلى أن 14% من الحالات فقط هى التى تكون شديدة، وأقل من 6% من حالات الإصابة بفيروس كورونا تحتاج الدخول المستشفى والعناية المركزة.


وتابع أن متلازمة الإصابة بفيروس كورونا قد تصيب حاملها بتجلطات وأمراض الدم أو السكتة الدماغية.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب أمراض القلب.. دراسة تحذر من اتباع هذا النظام الغذائي

أمريكا تصنع أول هيونداي توسان 2022.. صور

احذر.. تناول هذه الكمية من الشاي الأخضر يصيبك بالتهاب الكبد