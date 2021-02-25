استشارى فيروسات يفجر مفاجأة: أول إصابة بكورونا ظهرت عام 1960.. فيديو

قال الدكتور محمد راشد استشارى التحاليل الطبية والفيروسات، إن فيروس كورونا وعائلته تم اكتشافها عام 1937 وأول حالة اصابة بكورونا كانت عام 1960، لافتًا إلى أنه كان هناك نوعان فقط من كورونا وأطلق عليهم نزلات البرد حتى ظهر كوفيد -19 فى عام 2019 والذى يعد أكبر جائحة فيروسية فى تاريخ البشرية بعد الانفلونزا الاسبانية.





وأضاف استشارى التحاليل الطبية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن 80% من حالات الإصابة بفيروس كورونا تكون بدون أعراض للإصابة نهائيًا، مشيرًا إلى أن 14% من الحالات فقط هى التى تكون شديدة، وأقل من 6% من حالات الإصابة بفيروس كورونا تحتاج الدخول المستشفى والعناية المركزة.









وتابع أن متلازمة الإصابة بفيروس كورونا قد تصيب حاملها بتجلطات وأمراض الدم أو السكتة الدماغية.



