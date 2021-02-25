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أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 27 شابًا والتفتيش على 269 منشأة بالوادي الجديد

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:01 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد بتعيين 27 شابا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شابًا من ذوى الهمم العزيمة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 213 من راغبى العمل.

وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن المديرية قامت باستخراج 25 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، مشيرا إلى أنه في مجال علاقات العمل تلقت 14 شكوى مطالب عمالية، تم تسوية 5 شكاوى منها، وتم إحالة اثنين منها للمحكمة العمالية،  فضلا عن 7 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

ولفت الوزير إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا قامت المديرية بصرف منحًا لتلك الفئة بلغت 32 ألف جنيه لـ 15 عاملًا من المسجلين بالإدارة.

وقال أحمد حسين طليب  مدير المديرية - في تقريرها  للوزير عن ما تم إنجازه خلال  يناير  الماضي- إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل، بالتفتيش على 269 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن عدم وجود  مخالفات عمالية، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 43 منشأة، وإعادة التفتيش على 68، والقيام بـ 2 حملة تفتيشية، وعمل 12 قياسات ميدانية.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني، تم الانتهاء من دورتين تدريبيتين لـ25 متدربًا على مهنة كهرباء التوصيلات، ومهنة لحام الكهرباء، كما تم الانتهاء من تنفيذ دورة تدريبية لـ 12 متدربة من الفتيات على مهنة التفصيل والخياطة، ودورة تدريبية لـ 10 متدربين على مهنة السباكة الصحية، ودورة أخرى لـ 10 متدربين على مهنة كهربائى التوصيلات، فضلًا عن البدء في دورتين تدريبيتين على مهنتى التفصيل والحياكة لـ 12 متدربة، وكهربائى التوصيلات لـ 12 متدربًا، بالوحدة المتنقلة بقرى المنيرة ضمن مبادرة القيادة السياسية "حياة كريمة" في إطار مبادرة وزارة القوى العاملة "مهنتك مستقبلك".

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم متابعة 200 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

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