ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شوبير يكشف حقيقة اقتراب أليو ديانج من الانضمام لـ جالاتا سراي

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:10 ص
ديانج
ديانج
Advertisements
محمد السعيد
كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة اقتراب المالي أليو ديانج، لاعب وسط فريق الأهلي، من الانتقال إلى جالاتا سراي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وقال أحمد شوبير، في عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "تواصلت مع بعض المسئولين في النادي الأهلي ومقربين من أليو ديانج، لمعرفة حقيقة وصول عرض من نادي جالاتا سراي، ونفوا تماما وجود أي عرض سواء رسمي أو شفوي".


وأضاف شوبير: "الأمور زادت عن حدها بشأن صفقات الأهلي، كل يوم أقرأ خبر عن إنهاء الأهلي صفقة جديدة، يعني مثلا الأهلي هيتعاقد مع 120 لاعبا في السنة!".


وتابع: "الأهلي لا يحتاج للتعاقد مع حارس مرمى أو مدافع أو خط وسط أو مهاجم، والأمور تسير بهدوء داخل النادي".


كانت صحيفة "Takvim" التركية، أكدت أمس، الأربعاء، أن جالاتا سراي وجه أعينه نحو هدف جديد في الدوري المصري، وهو أليو ديانج، لاعب الأهلي.


وأشارت الصحيفة إلى أن فريق الكشافة في جالاتا سراي قدم تقريرًا إيجابيًا للغاية للجهاز الفني للفريق، عن ديانج البالغ من العمر 23 عاما.


وأوضحت أنه من المنتظر أن يحدد فاتح تريم، مدرب جالاتا سراي، الموقف تجاهه، وفي حالة أن يبدي رغبته بضمه، سيبدأ جالاتا سراي في الدخول في مفاوضات مع مسئولي القلعة الحمراء.


يذكر أن ديانج انتقل إلى الأهلي، مقابل 1.1 مليون يورو قادما من مولودية الجزائر، وتصل القيمة التسويقية له  لـ 4 ملايين يورو، وهو لديه عقد مع الأهلي حتى عام 2026.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لاعب موهوب.. أول تعليق من مدرب جالاتا سراي على أول أهداف مصطفى محمد

خالد بيومي: إحراز مصطفى محمد أول أهدافه مع جالاتا سراي يحسب لفاتح تريم

شوبير يعلق على هدف مصطفى محمد: منتظرين الكثير

شاهد.. ملخص لمسات مصطفى محمد في أول مباراة له مع جالاتا سراي

قيمة الغرامات المفروضة على جالاتا سراي حال تأخر سداد أموال إعارة مصطفى محمد.. الزمالك يكشف

بعد نجاح مصطفى محمد.. جالاتا سراي يستهدف نجم الأهلي

ترشيحاتنا

اعترافات ربة منزل في خلية داعش العجوزة: أبو آسيا طلبني للزواج رفضت.. وكنت عايزة ابني يجاهد في سوريا

شوبير يكشف حقيقة اقتراب أليو ديانج من الانضمام لـ جالاتا سراي

5 مشاهد في رحلة عودة بعثة الأهلي من «دار السلام» تبرز أسباب تراجع مستوى الفريق الأحمر

الحكومة تكشف عن مصدر تمويل إنشاء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

هبوط كبير في أسعار الذهب بعد تراجع الدولار | تفاصيل

دون أدوية.. 3 أطعمة تخفض الكوليسترول بشكل سريع وفعال

Advertisements

غضب عارم فى الأهلي.. شوبير يكشف التفاصيل

علي أبو جريشة يكشف صاحب قرار نقل لقاء الأهلي خارج الإسماعيلية

مبالغ كبيرة للغاية .. مهيب عبد الهادي يكشف حقيقة عرض جالاتا سراي لضم ديانج من الأهلي

الإمارات تضع صورة محمد صلاح على برج خليفة.. اعرف السبب

وفاة والد أليسون بيكر حارس ليفربول غرقا في النهر .. تفاصيل

خاص.. الترجي يحسم الجدل بشأن إقامة مباراة الزمالك بحضور جماهيري

الإسماعيلي يكشف سبب طلب نقل مباراته مع الأهلي إلى المكس

أخبار الرياضة .. تفاصيل وفاة والد حارس ليفربول.. موقف موسيماني من مروان محسن ..الشناوي وعبد الحفيظ مهددان بالإيقاف.. السر وراء طلب الإسماعيلي خوض لقاء الأهلي بالمكس

شوبير يكشف حقيقة اقتراب أليو ديانج من الانضمام لـ جالاتا سراي

5 مشاهد في رحلة عودة بعثة الأهلي من «دار السلام» تبرز أسباب تراجع مستوى الفريق الأحمر

مش عاوز يدينى فلوسي.. ربيع ياسين يفتح النار على أحمد مجاهد

مجموعة الأهلي.. المريخ السوداني يكشف لـ صدى البلد حقيقة إقالة نصر الدين النابي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب أمراض القلب.. دراسة تحذر من اتباع هذا النظام الغذائي

أمريكا تصنع أول هيونداي توسان 2022.. صور

احذر.. تناول هذه الكمية من الشاي الأخضر يصيبك بالتهاب الكبد