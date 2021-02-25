بدون عمليات تجميل حيل تخلصك من تجاعيد الوجه في لمح البصر

قد تبدأ التجاعيد على جبهتك في الظهور بسبب التقدم في العمر والتعبيرات المتكررة والجينات والتعرض لأشعة الشمس. بينما لا يمكنك التخلص تمامًا من تجاعيد الجبهة، يمكن أن تساعد بعض العلاجات الطبيعية في تقليل ظهور تجاعيد الوجه .. المفتاح هو التركيز على المنتجات والتقنيات التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على رطوبة البشرة ومرونتها ومحاربة الشيخوخة





إليك وفقا لموقع برايت سايد علاجات مختلفة يمكنك استخدامها يوميًا:













1. الموز

2. ثمار الحمضيات



3. الزيوت الطبيعية

الموز رائع للعناية بالبشرة ، خاصةً جبينك. يحتوي على فيتامينات وزيوت طبيعية تمنح البشرة صفاء كل ما عليك فعله هو هرس ربع حبة موز حتى تحصل على عجينة ناعمة.ثم ضعي طبقة رقيقة على جبهتك واتركيها لمدة 15 إلى 20 دقيقة. بعد ذلك ، اغسليه بالماء الدافئ وستشعر أن جبهتك أصبحت أكثر نعومة ورطوبة.ثمار الحمضيات غنية بفيتامينات E و C ، والتي يمكن أن توفر نعومة إضافية لبشرتك وكذلك تحسين صحة الجلد بشكل عام. بينما يمكنك وضع اختيارك للفواكه الحمضية (الليمون والبرتقال والجريب فروت وما إلى ذلك) على الجبهة وتركها لمدة 10 دقائق قبل الشطف ، هناك قناع بسيط من المحتمل أن يعطيك نتائج أفضل.في وعاء ، أضيفي ربع كوب من عصير البرتقال الطازج وأضيفي الدقيق - فقط ما يكفي لصنع عجينة كريمية. ضعيه على جبهتك واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ.يمكن لكل من زيت جوز الهند وزيت الزيتون تحسين مرونة الجلد عن طريق ترطيبه. الجلد الجاف ليس مرنًا بدرجة كافية ، مما يجعل التجاعيد أكثر وضوحًا. عندما تركز على ترطيب الجبهة ، قد يصبح الجلد أكثر مرونة.ضعي زيت الزيتون أو زيت جوز الهند قبل النوم بعد غسل وجهك مباشرة. ضع الزيت مباشرة على تجاعيد جبهتك وقم بتدليكه حتى يصبح الجلد غير دهني. يمكنك بالفعل صنع مزيج من كلا الزيتين إذا كنت ترغب في ذلك.