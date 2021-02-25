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اقتصاد

الإحصاء: 5.7% زيادة في قيمة المعاشات المنصرفة عام 2019/2020

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:59 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الموافق الخميس 25/ 2/ 2021، النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات البريدية عام 2019/ 2020 وكان من أهم مؤشراتها ما يلي:

المعاشات المنصرفة

- بلغت قيمة المعاشات المنصرفة 84. 2مليار جنيه عام 2019/2020 مقابل 78. 3 مليار جنيه عام 2018/2019 بزيادة بلغت نسبتها 7. 5٪.
صندوق التوفير

- بلغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير 95. 7 مليار جنيه عام 2019/2020 مقابل 100. 4 مليار جنيه عام 2018 / 2019 بانخفاض بلغت نسبته 4. 6 ٪.

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الحسابات الجارية
- بلغت قيمة المبالغ المودعة 136. 9 مليار جنيه عام 2019/2020 مقابل 132. 3 مليار جنيه عام 2018/2019 بزيادة بلغت نسبتها 3. 5%

الطوابع المباعة والنماذج

بلغت قيمة الطوابع المباعة والنماذج بالوحدات البريدية 238. 2مليون جنيه عام 2019/2020 مقابل 247. 3 مليون جنيه عام 2018 /2019 بانخفاض بلغت نسبته 3. 7٪.
وحدات الخدمات البريدية

- بلغ عدد المكاتب البريدية 4033 مكتب عام 2019/2020 مقابل 4035 مكتب عام 2018/2019 بانخفاض بلغت نسبته 0. 05٪.
خدمة الدفع الإلكتروني.
- بلغ عدد وحدات خدمة الدفع الإلكتروني التي تؤدى خدمة على مستوى الجمهورية 2841 وحدة عام 2019/2020 مقابل 2381 وحدة عام 2018/2019 بزيادة بلغت نسبتها 19. 3% وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.
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