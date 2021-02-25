جمع 200 مليون جنيه من المواطنين.. استمرار التحقيق في انتحار «مستريح المنوفية»

تواصل نيابة السادات تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة شاب متهم في قضايا نصب منتحرًا داخل شقته بمدينة السادات.











وعثرت أجهزة الشرطة بمدينة السادات على شاب معلقا في سقف حجرته منتحرا في حي الزيتون بالمنطقة الرابعة.











وتبين أن الشاب متهم في العديد من قضايا النصب ومحرر ضده العديد من المحاضر تتهمه بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين بحجة تشغيلهم.









كما تبين لقوات الشرطة انتحاره في جنش معلق بسقف حجرته وبجواره متعلقاته الشخصية عقب فشله في تسديد ما جمعه من المواطنين.









وقال محامي المنتحر، إن موكله كان يعمل في تجارة السيراميك، ويمتلك معارض لها، وجمع ما يقرب من 150 مليون لتشغيلها وتعثر في السداد.









وأضاف أنه لا توجد شبهة جنائية في مقتله وعثر عليه منتحرا داخل شقته في مدينة السادات.







