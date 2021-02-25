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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 25 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:03 م
كرة قدم
كرة قدم
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محمد السعيد
تقام اليوم، الخميس، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة أرسنال ضد بنفيكا، في إياب دور الـ 32، من مسابقة الدوري الأوروبي.


ويستعرض "صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:


الدوري المصري:
الإنتاج الحربي، إنبي، الثانية والنصف عصرا، عبر قناة أون تايم سبورت 1.

الاتحاد - وادي دجلة، الخامسة مساء، عبر قناة أون تايم سبورت 2.

بيراميدز - الجونة، السابعة والنصف مساء، عبر قناة أون تايم سبورت 1.


الدوري الإماراتي:
الظفرة - العين، الثالثة والنصف عصرا، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1

الفجيرة - اتحاد كلباء، الثالثة والنصف عصرا، عبر قناة أبو  ظبي الرياضية 2

الوصل - الوحدة، السادسة والربع مساءـ عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1


الدوري المغربي:
الرجاء - اتحاد طنجة، السادسة والنصف مساء، عبر قناة الرياضية المغربية


الدوري الأوروبي:
أرسنال - بنفيكا، الثامنة إلا خمس دقائق مساء، عبر قناة بي إن سبورت 1

نابولي - غرناطة، الثامنة إلا خمس دقائق مساء، عبر قناة بي إن سبورت 4

أياكس - ليل، الثامنة إلا خمس دقائق مساء، عبر قناة بي إن سبورت 6

مانشستر يونايتد - ريال سوسيداد، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 1

ميلان - النجم الأحمر، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت4

ليستر سيتي، سلافيا براج، العاشر مساء، عبر قناة بي إن سبورت 2

روما - سبورتنج براجا - العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3

آيندهوفن - أولمبياكوس، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 8
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