بإطلالة مشرقة.. منة فضالى تبهر متابعيها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت منة فضالي في الصورة بإطلالة صباحية مشرقة.

فيلم "آخر نيزك" يعد التجربة الأولى في الشرق الأوسط لصناعة فيلم يتم عرضه على شاشات 3d ثلاثية الأبعاد، وهو ينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمي ويتحدث عن نهاية العالم ويعتمد على مجموعة من الجرافيك والتأثيرات، وتدور قصته حول قضية التطور التكنولوجي وتواجد الروبوتات وصراعها مع البشرية .



