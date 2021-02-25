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رياضة

الأهلي يواجه الأوليمبي والزمالك يقابل هيليوبوليس في دوري المحترفين لكرة اليد

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:22 م
صدى البلد
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تقام مساء اليوم الخميس مباريات  الجولة السادسة من المرحلة الثانية من دوري المحترفين لرجال كرة اليد، حيث تقام أربعة مباريات قوية، أولى المباريات الساعة الرابعة مساء والباقي في تمام الساعة السادسة مساء.

وتنطلق أولى مباريات اليوم الساعة الرابعة مساء حيث يواجه النادي الأهلي نظيره الأولمبي على صالة حسن مصطفي ب 6 أكتوبر، وفي الساعة السادسة مساء يقابل الزمالك هيليوبوليس علي ملعب الصالة الكبرى في استاد القاهرة، ويحل سبورتنج السكندري ضيفا علي الطيران على صالة الإنتاج الحربي فيما يستضيف فريق طلائع الجيش منافسه الزهور علي ملعبه بصالة طلائع الجيش.

ويتصدر الزمالك قمة جدول المسابقة برصيد 16 نقطة وبفارق الأهداف في المواجهات المباشرة عن الأهلي الذي يحتل المركز الثاني بنفس رصيد النقاط بينما يحل سبورتنج في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.
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