الأهلي يواجه الأوليمبي والزمالك يقابل هيليوبوليس في دوري المحترفين لكرة اليد

تقام مساء اليوم الخميس مباريات الجولة السادسة من المرحلة الثانية من دوري المحترفين لرجال كرة اليد، حيث تقام أربعة مباريات قوية، أولى المباريات الساعة الرابعة مساء والباقي في تمام الساعة السادسة مساء.
وتنطلق أولى مباريات اليوم الساعة الرابعة مساء حيث يواجه النادي الأهلي نظيره الأولمبي على صالة حسن مصطفي ب 6 أكتوبر، وفي الساعة السادسة مساء يقابل الزمالك هيليوبوليس علي ملعب الصالة الكبرى في استاد القاهرة، ويحل سبورتنج السكندري ضيفا علي الطيران على صالة الإنتاج الحربي فيما يستضيف فريق طلائع الجيش منافسه الزهور علي ملعبه بصالة طلائع الجيش.
ويتصدر الزمالك قمة جدول المسابقة برصيد 16 نقطة وبفارق الأهداف في المواجهات المباشرة عن الأهلي الذي يحتل المركز الثاني بنفس رصيد النقاط بينما يحل سبورتنج في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.