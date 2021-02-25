سقوط 3 لصوص سرقوا خزينة من شركة بالنزهة

اقتحم 3 عاطلين مقر شركة بالنزهة واستولوا على طبنجة وأجهزة ولاذوا بالهرب ، وبعد القبض عليهم امر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بعرض المتهمين والمسروقات على النيابة للتحقيق .





وكان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة قد تلقي اخطارا من المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة يفيد ورود بلاغ من صاحب شركة الكائنة بدائرة القسم قرر بإكتشافه كسر الباب الخاص بالشركة عمله وسرقة طبنجة مرخصة وعدد من الطلقات النارية و٩ هواتف محمولة و ٢جهاز "لاب توب" و٣ كاميرات من داخلها ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.





على الفور وجه اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة بفحص البلاغ وتبين وجود أثار عنف بباب الشركة وبعثرة بمحتوياتها ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ٣ أشخاص، وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبطهم .





وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بإستخدام سيارة ملك أحدهم، وقاموا بالإستيلاء على المسروقات ولاذوا بالفرار، وبإرشادهم تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.





بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.