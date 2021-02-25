منذ بداية الجائحة.. وفاة أول طبيب أمراض صدرية مصاباً بـ كورونا في أسيوط

توفي صباح اليوم الخميس أول طبيب صدر مصابًا بفيروس كورونا بمستشفى التامين الصحي بأسيوط.





وقال الدكتور عاطف فاروق القرن، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة أسيوط، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه توفي اليوم أول حالة بكورونا بين أطباء الصدر بأسيوط الدكتور علاء الدين سيد عبد الحافظ، أخصائي الصدر بالتأمين الصحي في أسيوط، عن عمر 56 عامًا.





في سياق اخر تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سير العمل بمستشفى المبرة للتأمين الصحي واطمئن على منظومة شبكات الأكسجين وتوافر كميات كبيرة منه لسد الاحتياجات والتأكد من توافر الأطقم البشرية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والصحية للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل معها .





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وبدأ المحافظ جولته بالاطمئنان على سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بالمستشفى وتفقد قسم خزانات وشبكات الأكسجين وتابع اعمال التطوير بالشبكات واستمع إلى شرح لأهمية الوحدة ومدى توافر الاحتياجات اللازمة من الاكسجين لأقسام المستشفى وتابع الأرصدة المتوفرة من الاكسجين بالخزانات واطمئن على توفر كميات تكفى احتياجات المستشفى بالإضافة إلى توفير أسطوانات الاكسجين والبدائل المتاحة في حالة الطوارئ مشددًا على المتابعة الجيدة لتوفر أرصدة كافية من الاكسجين بالخزانات وسد الاحتياجات بصفة مستمرة مؤكدًا على استمرار جولاته على المستشفيات المركزية والعامة ومتابعة سير العمل بمنظومة الأكسجين وتوافر الاحتياجات اللازمة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.





وشدد المحافظ – خلال الجولة – على ارتداء الكمامات لجميع العاملين بالمستشفى والمترددين عليها وفرض غرامات فورية على المخالفين وفقا للقانون وذلك حفاظًا على صحتهم وصحة المرضى كما تفقد بعض أقسام المستشفى واستمع إلى شرح من نائب مدير المستشفى لسير العمل والتعامل مع المرضى وخاصة مرضى الحالات الحرجة والطوارئ وحالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا منذ دخولهم المستشفى وحتى إجراء التحاليل اللازمة وتحويلهم لمستشفى العزل أو عزلهم منزليًا وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة وشاهد المحافظ إجراءات التعقيم والتطهير داخل المستشفى.



