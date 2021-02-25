الموت يفجع الإعلامية إيمان أبو طالب

أعلنت الإعلامية إيمان أبو طالب زوجة المتحدث العسكري السابق محمد سمير، عن وفاة والدها مساء اليوم الخميس وذلك بعد صراع مع المرض، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وكتبت إيمان: "إنا لله و إنا اليه راجعون. توفي إلي رحمة الله صباح اليوم والدي الحبيب المهندس سيد ابوطالب.. نسألكم الفاتحة والدعاء".













يذكر أن الإعلامية والفنانة إيمان أبو طالب تعاقدت مؤخرًا على المشاركة فى الجزء الثانى من مسلسل "الأب الروحى".









ويشارك فى أحداث المسلسل كل من محمد رياض وسيمون ودينا وهادي الجيار وحنان شوقي ودينا، بجانب أبطال الجزء الأول وهم سوسن بدر وأحمد عبد العزيز ودنيا عبد العزيز ومحمود الجندي ووفاء سالم وإيهاب فهمي ومحمد عز، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.



