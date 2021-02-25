شاهد.. ختام تعاملات البورصة هذا الأسبوع





وقالت حنان رمسيس خبير اسواق المال بالبورصة المصرية، تعتمد المؤشرات علي تحركات الأفراد المصريين فهم الداعمين لحركة التداول وهم الداعم الأكبر للمؤشر لكن المشكلة أ ن السيولة التي يديرها الأفراد عبارة عن متاجرات سريعة لم تدعم وجود المؤشرات في المنطقة الخضراء لفترة طويلة وإضافة رمسيس.





أداء المؤشرات خلال الأسبوع المنقضي اليوم أفضل من الأسبوع السابق، وانتهت جلسات الأسبوع الماضي على 11400 نقطة واليوم في جلسة نهاية الأسبوع تغلق الجلسة علي 11500 نقطة، ومن أهم القطاعات التي تستحوذ علي اهتمام المتعاملين قطاع الخدمات المالية غير المصرفية الذي بدأ الاهتمام به من قبل المتعاملين داخليا ومن الدول الأخرى.





وتابعت رمسيس هذا القطاع واعد وأثبت جدارة في ظل فيروس كورونا، وتلاحظ في الفترة الأخيرة اتجاه شركات الاتصالات المختلفة للاستحواذ علي بعض شركات الدفع الإلكتروني بسبب وجود فروع لهذه الشركات بجميع أنحاء الجمهورية والقدرة على الوصول للمتعاملين.

أغلقت جلسة الخميس (نهاية الأسبوع) على ارتفاع لجميع المؤشرات في اتجاه نقاط المقاومة التي هبط منها المؤشرات.