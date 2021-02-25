انطلاق التطعيم ضد شلل الأطفال الأحد..والصحة توضح علاقته بكورونا

كشف الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، موعد انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.



وأوضح عبد الفتاح خلال مداخلة مع برنامج "اليوم" المذاع عبر قناة "دى أم سى"، أن الدولة المصرية خالية من شلل الأطفال منذ عام 2006، لافتا إلى أن حملة التطعيم ضد شلل الاطفال ستنطلق من يوم الأحد القادم حتى الأربعاء.



وحسم رئيس الأدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة،الجدل حول بعض الآراء التى تقول إنه يجب ألا يتم تطعيم الأطفال ضد شلل الاطفال فى ظل فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا خطورة على الأطفال من تلقى التطعيم ضد شلل الأطفال فى ظل انتشار فيروس كورونا.



وأضاف عبد الفتاح أن الوزراة خصصت رقم (1440) لاستقبال الرسائل النصية بالمجان لمتابعة مرضى العزل المنزلي المصابين بكورونا.



وقال الدكتور محمد عبد الفتاح أن متابعة وزارة الصحة لمصابى كورونا من المنزل عبر التليفون يأتى استكمالا لجهود الوزارة فى مكافحة كورونا، لافتا إلى أن طاقم متخصص مستعد لاستقبال اتصالات المواطنين فى أى وقت.



وكشف رئيس الأدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، أن الدولة المصرية تعاقدت على 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، مؤكدا أن الدولة ستستقبل الأسبوع المقبل 8.6 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا.



وكان المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد كشف أن الخدمة تعتمد على إرسال رسائل نصية "فقط" بها كلمة (عزل ) من خلال الرقم (1440)، ثم يتم الرد عليه، ويقوم المريض بإدخال البيانات الخاصة به وتشمل الاسم الثلاثي، والرقم القومي، والمحافظة، وتاريخ تشخيص الحالة الصحية، كما يقوم المريض بالرد على الاستفسارات الموجهة إليه من خلال اختيار رقم الإجابة، وتشمل وسيلة التشخيص (الأعراض، أشعة على الصدر، تحليل الدم، مسحة "pcr")، بالإضافة إلى مكان التشخيص سواء (مستشفيات وزارة الصحة، المستشفيات والمعامل الخاصة، المستشفيات الجامعية)، كما يتطلب من المريض تحديد إذا كان يتلقى بروتوكول العلاج أم لا، ومصدر حصوله عليه (حكومي أو خاص).

