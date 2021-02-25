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اقتصاد

وزير التموين يتفقد سلاسل الدعم والإمداد ويفتتح هايبر وماركت بأسوان

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:58 م
صدى البلد
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محمد صبيح
تفقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية خلال جولة مسائية اليوم سلاسل الدعم والإمداد بأسوان رافقه خلالها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، و المحاسب حسام العربي وكيل اول وزارة التموين مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وكذلك الدكتور محمد عاطف رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لتجارة الجملة وأيضًا أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقالت وزارة التموين في بيان انه تم تفقد هايبر وفرع الجملة بالشيخ هارون، بالإضافة إلى أفتتاح هايبر وماركت ، وتبلغ مساحة هايبر الشيخ هارون  1000 م2 ، بجانب تفقد فرع الجملة الملحق به والذى يضم المخزون الإستراتيجى من السلع الغذائية والإستهلاكية بما يضمن توافرها بأرصدة كافية فى ظل إهتمام الدولة بتحقيق التوازن المطلوب فى أسعار هذه السلع وتلبية احتياجات المواطنين 

فيما أختتم المصلحي ومحافظ أسوان جولتهم الميدانية بإفتتاح هايبر وماركت حيث أكد الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة بأنه تم إنشاء الهايبر  بتكلفة 10 مليون جنيه ويقع على مساحة 600 م2 ويشمل طابقين يضما مختلف أقسام السلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها فى الأسواق المحلية ليخدم المواطنين ويلبى الإحتياجات الجماهيرية من هذه السلع .
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