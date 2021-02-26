ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صيادو البحر الأحمر: اهتمام رأس الدولة بالصياد حلم حققه السيسي لواقع

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:03 ص
صيادو البحر الاحمر
صيادو البحر الاحمر يشيدون بقرار الرئيس
Advertisements
إبراهيم جادالله

 



أشاد  غريب صالح رئيس جمعية
الصيايدن بالبحر الاحمر بالتكليف الرئاسي بدعم منظومة حماية الصيادين التى اعتبرها
طوق النجاه لهم فى ظل الظرووف التى عشناها خلال فترة توقف كورنا حيث أن توجيهات الرئيس
بضرورة تزويد الصيادين بالمواد والمعدات اللازمة لمهنهم ، وفي نفس الوقت يجب
توسيعها في إطار حماية الدولة للمجتمع والإنتاج المحلي للأدوات ، مما يعزز الجهود
من أجل دعم أنظمة حماية الصيادين ، وتوفير الرعاية الشاملة والتمكين الاقتصادي
للعمال غير الرسميين لتحسين اساليب الصيد الامر الذى سيعود على الصياد.



 



وكشف صالح أن تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى تجسيد حقيقى لقيم الحق
والعدل والمساواة والوصول الى الفئات الاكثر احتياجا ودعمهم بكل السبل التى توفر
حياة معيشية جيدة وأن الصيادين يدخلون ضمن العمالة غير المنتظمة وهم من الفئات
التي تحتاج إلى الرعاية الكاملة في هذه الفترة وتقديم كافة المساعدات والمعونات
لهم.



 



وتابع غريب سليمان عضو جمعية الصيايدن أن الصياد طوال 30 سنة مضت لم
ينظر له ولم تلتفت له الدولة ونعانى كثير من مشاكل كبيره مؤكدا ان دعم الرئيس
السيسى سيجعل الصياد محط اهتمام كافة المسؤلين مما سيتيح خدمات اكثر وتحسين
الخدمات الموجوده بالفعل ومن ضمن تلك الخدمات التى يحتاجها الصياد أتطبيق التأمين
الصحي على الصيادين من خلال منظومة التامين الصحي الشامل والتنسيق مع وزارة الصحة
للحالات العاجلة.



 



ومن جهتة اوضح احمد على الجيهنى رئيس جمعية الصيايدن الاسبق ان الصيد
من المهن التى يعيش عليها عدد كبير من المواطنين فى المدن الساحلية وهى تمثل ركيزة
اساسية فى عصب الانماط الاقتصادية للمجتمع وخاصة المجتمع المحلى بالبحر الاحجمر
مؤكدا أن تلك الرؤية الثاقبة للرئيس السيسى كافية لترسيخ وتثبيت الانتماء لدى كل
صياد خاصة بعد ان شعر باهتمام رأس الدولة بهمومه حيث كان بالنسبة لنا اهتمام رأس
الدولة بالصياد حلم حققة السيسى لواقع .



 



وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز الجهود لدعم منظومة
حماية الصيادين من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم، مع التوسع
في الإنتاج المحلي لتلك الادوات وذلك في إطار توجه الدولة نحو توفير الحماية
الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي لفئة العمالة غير المنتظمة.



واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، مع نيفين القباج وزيرة
التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.



وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع
تناول "متابعة برامج وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالتنمية المجتمعية على
مستوى الجمهورية".



وقد استعرضت نيفين القباج جهود تطوير برامج الدعم الطارئ للأسر
والمواطنين الذين يعانون من مشكلات اجتماعية تؤثر على حياتهم المعيشية والنفسية
وتستدعي التدخل والدعم الفوري، لضمان توفير الحماية والرعاية الاجتماعية اللازمة
لهم، وهي الآلية المعروفة بـ"الإسعاف الاجتماعي".



 



 



 



 



 



 



 

صيادو البحر الأحمر: اهتمام رأس الدولة بالصياد حلم حققه السيسي لواقع
صيادو البحر الأحمر: اهتمام رأس الدولة بالصياد حلم حققه السيسي لواقع
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تمهيدا للتأمين عليهم.. سعفان: الانتهاء من حصر وتسجيل الصيادين ببورسعيد خلال الأسبوع الحالي

خلال لقاء مع ممثليهم في بورسعيد.. سعفان يؤكد إدراج الصيادين ضمن العمالة غير المنتظمة

الإفراج عن مركب مصرية محتجزة وعليها 35 صيادا في السعودية .. شاهد

وزير القوى العاملة: حصر فئات صغار الصيادين تنفيذا لتوجيهات الرئيس برعايتهم

تنسيق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. جهود التضامن في أسبوع

الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في برامج تأهيل الرائدات الريفيات

ترشيحاتنا

مسلمة وخريجة هارفرد ومستشارة سابقة لأوباما.. سيدة محجبة تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها في مؤتمر للبيت الأبيض

يجذب الاستثمارات.. الغرفة الأمريكية تشيد بإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي

في عيد ميلادها.. سر عدم إنجاب مادلين طبر وتعرضها للخيانة على يد فنانة

رسالة عاجلة للمواطنين.. أبرز تصريحات وزير العدل بشأن تسجيل العقارات

الرئيس السيسي يتقدم بخالص التهاني للأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية على تمام الشفاء

الأهلي يضم رزاق سيسيه بعد نهاية عقده مع الزمالك.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهرت معه في حمام السباحة.. أجرأ إطلالات موديل إعلان عمرو دياب

صفقة خيالية.. عرض منزل للبيع في مزاد علني بسعر مبدئي «صفر».. ما القصة؟

براتب 2000 جنيه شهريا.. شركة بريطانية تعلن عن وظيفة خاصة بـ الكلاب فقط