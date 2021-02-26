صيادو البحر الأحمر: اهتمام رأس الدولة بالصياد حلم حققه السيسي لواقع

أشاد غريب صالح رئيس جمعية

الصيايدن بالبحر الاحمر بالتكليف الرئاسي بدعم منظومة حماية الصيادين التى اعتبرها

طوق النجاه لهم فى ظل الظرووف التى عشناها خلال فترة توقف كورنا حيث أن توجيهات الرئيس

بضرورة تزويد الصيادين بالمواد والمعدات اللازمة لمهنهم ، وفي نفس الوقت يجب

توسيعها في إطار حماية الدولة للمجتمع والإنتاج المحلي للأدوات ، مما يعزز الجهود

من أجل دعم أنظمة حماية الصيادين ، وتوفير الرعاية الشاملة والتمكين الاقتصادي

للعمال غير الرسميين لتحسين اساليب الصيد الامر الذى سيعود على الصياد.

وكشف صالح أن تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى تجسيد حقيقى لقيم الحق

والعدل والمساواة والوصول الى الفئات الاكثر احتياجا ودعمهم بكل السبل التى توفر

حياة معيشية جيدة وأن الصيادين يدخلون ضمن العمالة غير المنتظمة وهم من الفئات

التي تحتاج إلى الرعاية الكاملة في هذه الفترة وتقديم كافة المساعدات والمعونات

لهم.

وتابع غريب سليمان عضو جمعية الصيايدن أن الصياد طوال 30 سنة مضت لم

ينظر له ولم تلتفت له الدولة ونعانى كثير من مشاكل كبيره مؤكدا ان دعم الرئيس

السيسى سيجعل الصياد محط اهتمام كافة المسؤلين مما سيتيح خدمات اكثر وتحسين

الخدمات الموجوده بالفعل ومن ضمن تلك الخدمات التى يحتاجها الصياد أتطبيق التأمين

الصحي على الصيادين من خلال منظومة التامين الصحي الشامل والتنسيق مع وزارة الصحة

للحالات العاجلة.

ومن جهتة اوضح احمد على الجيهنى رئيس جمعية الصيايدن الاسبق ان الصيد

من المهن التى يعيش عليها عدد كبير من المواطنين فى المدن الساحلية وهى تمثل ركيزة

اساسية فى عصب الانماط الاقتصادية للمجتمع وخاصة المجتمع المحلى بالبحر الاحجمر

مؤكدا أن تلك الرؤية الثاقبة للرئيس السيسى كافية لترسيخ وتثبيت الانتماء لدى كل

صياد خاصة بعد ان شعر باهتمام رأس الدولة بهمومه حيث كان بالنسبة لنا اهتمام رأس

الدولة بالصياد حلم حققة السيسى لواقع .

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز الجهود لدعم منظومة

حماية الصيادين من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم، مع التوسع

في الإنتاج المحلي لتلك الادوات وذلك في إطار توجه الدولة نحو توفير الحماية

الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي لفئة العمالة غير المنتظمة.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، مع نيفين القباج وزيرة

التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع

تناول "متابعة برامج وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالتنمية المجتمعية على

مستوى الجمهورية".

وقد استعرضت نيفين القباج جهود تطوير برامج الدعم الطارئ للأسر

والمواطنين الذين يعانون من مشكلات اجتماعية تؤثر على حياتهم المعيشية والنفسية

وتستدعي التدخل والدعم الفوري، لضمان توفير الحماية والرعاية الاجتماعية اللازمة

لهم، وهي الآلية المعروفة بـ"الإسعاف الاجتماعي".