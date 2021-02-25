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محافظات

حملة لإزالة التعديات على حرم الطريق العام بالغردقة

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:29 م
إزالة التعديات
إزالة التعديات
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إبراهيم جادالله

 

قاد اللواء إيهاب مكاوى، رئيس حى جنوب الغردقة، حملة لإزالة التعديات على حرم الطريق العام تنفيذًا لتعليمات اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة، بعدم السماح بالتعدى على حرم الطريق العام وكذلك التعدى على خطوط التنظيم، وواستهدفت الحملة منطقة عرابية، والانتر، والجبل الشمالي، وإزالة عدد من المخالفة بحرم الطريق العام باجمالى 228م .

 

من جانبه شكل اللواء عاطف وجدى رئيس المدينة لجنة تضم كلا من رؤساء الأحياء هدفها إصدار قرارات إزالة فورية للمبانى المخالفة والتى تعوق الطريق على الفور مؤكدا أنه تم إصدار قرارات الإزالة بشأن عدد من العقارات المخالفة لتعديها على خط التنظيم وحرم الطريق.

 

وشدد رئيس المدينة على رؤساء الأحياء الواقع بنطاقهم الطريق العام  بضرورة إزالة التعديات فى المهد ومنع المخالفات والتعديات بمختلف أشكالها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

كما أكد اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة على استكمال أعمال حصر الأراضى الفضاء بالمدينة وكلف رؤساء الأحياء ومساعديهم والإدارات المعنية ومدير المتابعة الميدانية بحصر الأراضى التى تقع بنطاق المدينة وعمل لافتات مدون عليها أرض ملك الدولة بمناطق الكهف والسلام والمزارع الإنتاجية الفضاء وترقيمها.

 

وأضاف رئيس المدينة أن تلك الاجراءات تاتى بهدف وضع تصور لتعظيم الاستفادة منها بما يحق النفع العام وحسن استغلال موارد الدولة وأن تلك الأراضى سوف يتم طبقآ للوائح المنظمة لهذا الشآن تحقيقآ للشفافية للحصول على افضل عائد من اصول الدولة .

 

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