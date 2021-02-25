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حقيقة نقل الفنان يوسف شعبان لـ العناية المركزة وتدهور صحته بسبب كورونا

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:20 م
الفنان يوسف شعبان
الفنان يوسف شعبان
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شيرين عادل
قال طارق الشناوى ، الناقد الفنى، إن الفنان يوسف شعبان بعد إصابته بفيروس كورونا ونظرأ لبلوغه 86 عامأ فقد  تلقى العلاج بالمستشفى.

وأكد " الشناوى " ، خلال مداخلة عبر فضائية سكاى نيوز عربية ، أن الفنان يوسف شعبان لم يخضع لجهاز تنفس صناعى أو ينقل للعناية المركزة على الإطلاق بعد إصابته بكورونا كما نشرت بعض الوسائل الصحفية.

وأشار إلى أن  مصر تسيطر إلى حد كبير بشأن جائحة فيروس كورونا  والوفيات وحالات الإصابة  انخفضت  بشكل كبير والأمور مطمئنة.

وطالب بعدم التسرع بنشر أخبار غير صحيحة على الإطلاق خاصة  بالحالة الصحية للفنان يوسف شعبان والتى تصيب محبيه وأهله بالإحباط والحزن وندعو الله أن يعبر الأزمة خاصة وأنه من الشخصيات القوية.

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