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11 ألفا على شقة بـ400 ألف جنيه.. وزير العدل يوجه رسالة للمواطنين بشأن تسجيل العقارات

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:28 م
المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل
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محمود محسن
وجه المستشار عمر مروان وزير العدل رسالة طمأنة لكل المواطنين، مطالبا إياهم بعدم الاستماع إلى الشائعات المغرضة في قضية الشهر العقاري، مؤكدا أنهم يعملون من اجل المواطنين ولا يمكن أن يصدروا قرارات تتعبهم وتجهدهم.


وأضاف مروان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد: سنقدم تيسيرات للمواطنين لتسجيل العقارات.. الاجتماع مع رئيس الوزراء أكد على ذلك.


وتابع أن هناك شائعات كثيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا حول رسوم الشهر العقاري، وهناك كم مبالغات طرح في هذا الشأن.


وأشار مروان إلى أن هناك حالات مختلفة في قضية الرسوم، مؤكدا أن 11 ألف جنيه ستكون اجمالي الرسوم على الشقة التي قيمتها 400 ألف جنيه.


وأردف وزير العدل: الحكومة تعمل من اجل المواطنين وتريد مصلحة المواطن وتعمل من اجله.. اطمئن المواطنين انه لن يكون هناك قطع مرافق وطرد من البيت".
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