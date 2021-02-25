محمد داود: الشيخ الحصري اصطفاه الله لكتابه.. وذاع صيته في ربوع العالم

نظمت مؤسسة محبي الشيخ الحصري لخدمة القرآن وأهله في ربوع مصر العامرة، حفلا اليوم بمناسبة تدشينها، بحضور الحاجة ياسمين الحصري وعدد من العلماء والمفكرين.
وأشاد الدكتور محمد داود، المفكر الإسلامي، والأستاذ بجامعة قناة السويس، بالإمام الراحل الشيخ محمود خليل الحصري، قائلا: "ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا" [فاطر : 32]؛ فهذه الآية الكريمة تؤكد أن آيات الذكر الحكيم وراثة ربانية واصطفاء إلهي ومولانا الإمام الولي نور الله للعالم الإسلامي ولجميع البشرية السمحة.
وأضاف: فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري اصطفاه الله لكتابه، فكان من الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته، كان بلا مبالغة يحاكي تلاوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لآيات الذكر الحكيم، ونشر الله مدرسته الربانية في التلاوة في ربوع العالم الإسلامي.
وتابع: وامتدادا لبركات مولانا الإمام الشيخ الحصري، وضع الله البركة في ذريته وجعل في مقدمتهم إماما في خدمة تعليم القرآن الكريم الحاجة ياسمين الحصري؛ وكان من توفيق الله لها أن أجري الخير علي يدها المباركة بإنشاء مؤسسة محبي الشيخ الحصري لرعاية تعليم القرآن الكريم وأهله في ربوع مصر العامرة.
وعن فكرة إنشاء المؤسسة، قال: إنه حينما حدث الحاجة ياسمين عن وفود الطلبة والطالبات والباحثين والعلماء من إندونيسيا واليابان وفرنسا رحبت باحتضان جميع هذه الوفود بالكامل وكان من ثمرة لقاء اليوم امتداد عمل مؤسسة محبي الشيخ الحصري إلي العالم كله مع التنسيق اللازم مع المسؤولين.
وواصل: ولما أبلغت أحبابي بإندونيسيا بذلك قالوا لي جملة مؤثرة وعظيمة؛ قالوا : نحن نذهب لمكة لنتعبد ونأتي لمصر لنتعلم نحن نحب المدرسة المصرية في تلاوة القرآن الكريم... وتعليمه... ولنا حب خاص لمولانا الإمام الشيخ الحصري.
وعن كيفية تأثير صوت الشيخ الحصري في السامعين، أفاد؛ "ولا أنسي أيام كنت في مهمة علمية بإنجلترا... وفي حوار علمي عن الانسجام الصوتي في الكلمة الحية (المنطوقة).. لدي كل المتعاملين مع الكلمة المنطوقة.... وأعظم عباقرة الأوبرا في الأصوات حصلوا على ثمانين في المائة من تحقيق عناصر الانسجام في الأداء الصوتي... ولما وضعنا تسجيل الشيخ الحصري في التلاوة كانت نتيجة الانسجام الصوتي لأداء سيدنا الإمام فضيلة الشيخ الحصري مائة في المائة، وآمن الرجل وقال لي كلمة هي موضع الشاهد الآن قال لي: مثل هذا الإمام ينبغي أن تكون هناك جامعة باسمه، جامعة الإمام الحصري للقرآن الكريم وعلومه، وعساه أن يكون قريبا إن شاء الله تعالى، وتكون مؤسسة محبي الشيخ الحصري بداية النور لهذه الجامعة وتنتشر هذه الجامعة في الدول الإسلامية المحبة لمدرسة مولانا الإمام الشيخ الحصري في التلاوة والحرص علي جلال كتاب الله تعالى.