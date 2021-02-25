محمد داود: الشيخ الحصري اصطفاه الله لكتابه.. وذاع صيته في ربوع العالم

نظمت مؤسسة محبي الشيخ الحصري لخدمة القرآن وأهله في ربوع مصر العامرة، حفلا اليوم بمناسبة تدشينها، بحضور الحاجة ياسمين الحصري وعدد من العلماء والمفكرين.









وأشاد الدكتور محمد داود، المفكر الإسلامي، والأستاذ بجامعة قناة السويس، بالإمام الراحل الشيخ محمود خليل الحصري، قائلا: "ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا" [فاطر : 32]؛ فهذه الآية الكريمة تؤكد أن آيات الذكر الحكيم وراثة ربانية واصطفاء إلهي ومولانا الإمام الولي نور الله للعالم الإسلامي ولجميع البشرية السمحة.









وأضاف: فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري اصطفاه الله لكتابه، فكان من الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته، كان بلا مبالغة يحاكي تلاوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لآيات الذكر الحكيم، ونشر الله مدرسته الربانية في التلاوة في ربوع العالم الإسلامي.











وتابع: وامتدادا لبركات مولانا الإمام الشيخ الحصري، وضع الله البركة في ذريته وجعل في مقدمتهم إماما في خدمة تعليم القرآن الكريم الحاجة ياسمين الحصري؛ وكان من توفيق الله لها أن أجري الخير علي يدها المباركة بإنشاء مؤسسة محبي الشيخ الحصري لرعاية تعليم القرآن الكريم وأهله في ربوع مصر العامرة.









وعن فكرة إنشاء المؤسسة، قال: إنه حينما حدث الحاجة ياسمين عن وفود الطلبة والطالبات والباحثين والعلماء من إندونيسيا واليابان وفرنسا رحبت باحتضان جميع هذه الوفود بالكامل وكان من ثمرة لقاء اليوم امتداد عمل مؤسسة محبي الشيخ الحصري إلي العالم كله مع التنسيق اللازم مع المسؤولين.









وواصل: ولما أبلغت أحبابي بإندونيسيا بذلك قالوا لي جملة مؤثرة وعظيمة؛ قالوا : نحن نذهب لمكة لنتعبد ونأتي لمصر لنتعلم نحن نحب المدرسة المصرية في تلاوة القرآن الكريم... وتعليمه... ولنا حب خاص لمولانا الإمام الشيخ الحصري.







