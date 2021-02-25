محبون كُثر وأرقام على قبره.. 4 لقطات من إحياء الذكرى الأولى لوفاة مبارك

تاريخ سياسي طويل تركه الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك على مدار أكثر من 30 سنة منذ توليه حكم مصر وحتى تنحيه بعد ثورة 25 يناير، له ما له وعليه ما عليه ، شهدت السنوات الأخيرة في حياته صراعات طويلة في أروقة المحاكم التي انتهت ببراءته هو ونجليه، ليودعنا مبارك مثل اليوم 25 فبراير 2020 .

تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة مبارك، الذي توفي عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع مع المرض، لكن الذكرى الأولى لم تكن عادية، بل كما وأنها جنازته من جديد ، فقد أقيمت مراسم إحياء ذكراه الأولى واستقبلت الأسرة الأهل والأصدقاء في مقابر العائلة بمصر القديمة.

اقرأ أيضا

شاهد جدارية قبر مبارك | جملة في وداعه و4 تواريخ.. ما حكايتها؟

سوزان مبارك في المقابر

السيدة سوزان مبارك ونجلاها جمال وعلاء مبارك توجهوا منذ صباح اليوم إلى مقابر العائلة بمصر القديمة ، ليحيوا ذكرى وفاة مبارك، وقد تم استقبال العديد من الأشخاص ، وتراصت الكراسي خارج المقابر لاستقبال الحضور، يتوسطهم المقرئ لتلاوة القرآن في ذكرى وفاة مبارك الأولى .





حفيد مبارك

أما عمرو مبارك حفيد الرئيس الأسبق ، فحرص على إحياء ذكرى وفاة جده، ونشر صورة تجمعه به على حسابه على موقع الصور والفيديوهات أنستجرام، وكتب :" مرت سنة على فراقك يا جدي, الله يغفرلك ويرحمك".

اقرا أيضا

آخر ظهور لـ مبارك: الرئيس السادات كان شجاعا وجريئا.. فيديو

علاء مبارك

أما علاء مبارك فقد حرص على إحياء الذكى الأولى لوفاة والده لكن بطريقة مختلفة، حيث نشر على حسابه الخاص على تويتر مقطع فيديو من جنازة مبارك العسكرية ، وكتب جمال مبارك :" الذكرى السنوية الأولى للرئيس مبارك، نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يجعل مثواه الجنة .. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ".

4 تواريخ على قبر مبارك





وفي الذكرى الأولى لوفاة مبارك، رصدت عدسة "صدى البلد"، 4 تواريخ على جدارية قبره وهي:

الأول 4 مايو عام 1928 وهو تاريخ ميلاده في كفر المصيلحة بالمنوفية في منزل يقع في قلب القرية ولأب كان يعمل بالمحكمة حيث قضى معظم طفولته.

والتاريخ الثاني، 25 فبراير 2020 هو تاريخ وفاته عن عمر يناهز 92 عامًا بعد صراع مع المرض وبعد سنوات طويلة ترددت فيها شائعات الوفاة منذ رحيله عن الحكم.

أما التاريخ الثالث، فهو 14 أكتوبر 1981 وهو تاريخ تولي حسني مبارك لمنصب رئيس الجمهورية بعد اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات بناء على ترشيح مجلس الشعب له في استفتاء شعبي.

وبالنسبة للتاريخ الرابع، 11 فبراير 2011 فهو ذكرى تنحي الرئيس مبارك عن منصبه بعد 18 يومًا من ثورة 25 يناير الشعبية ضده والتي انطلقت من ميدان التحرير مما دفعه للتنحي عن منصبه حقنا للدماء في بيان تاريخي أعلنه نائبه في ذلك الوقت اللواء عمر سليمان .

وكتب على جدارية القبر أيضًا عدد من العبارات والآيات القرآنية: "عاش محاربًا من أجل الوطن مدافعًا عن سيادته وكرامته محافظًا على استقلاله ووحدة وسلامة أراضيه".