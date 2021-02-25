نائب يثمن مبادرات "الاتصالات" لإعداد وتأهيل الشباب للعمل الحر

ثمن الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب خطط وبرامج ومبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإكساب الشباب المهارات اللازمة لإعدادهم لمهن العمل الحر والعمل عن بعد عبر برامج ومبادرات بتخصصات مختلفة لتحقيق النجاح المهني للشباب والمنافسة في أسواق العمل المستقل عبر الإنترنت.





وأكد "عبد الحميد" فى بيان، اليوم، أهمية مبادرة "شغلك من بيتك" التى ينفذها معهد تكنولوجيا المعلومات عبر دعم خريجى معهد تكنولوجيا المعلومات من رواد العمل الحر الذين حصلوا على التدريب فى مراكز إبداع مصر الرقمية ومبادرة "مستقبلنا رقمي" لتدريب 100 ألف الشباب وهي أكاديمية افتراضية تهدف إلى تدريب وتمكين الشباب من سهولة الانضمام إلى سوق العمل الحر، إضافة إلى منحة "تمكين الشباب للعمل المهني الحُر" والتي تهدف إلى تدريب 20 ألف شاب وشابة على مستوى الجمهورية على مهارات العمل الحُر عبر المنصات الإلكترونية.





وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتحقيق العدالة بين شباب جميع المحافظات للالتحاق بمثل هذه المبادرات بما يكفل تنفيذها على مستوى الجمهورية مع إعطاء أولوية للطلاب المتفوقين الحاصلين على المراكز العشر الأوائل من خريجى مختلف الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة للالتحاق بهذه المبادرات.





كما طالب الدكتور محمد عبد الحميد من باقى الوزراء خاصة داخل الوزارات الإنتاجية والتى تتبعها شركات ومراكز تدريب مثل وزارات البترول والكهرباء وقطاع الأعمال العام والزراعة والصناعة والقوى العاملة والأوقاف التفكير بكل جدية فى إطلاق مثل هذه المبادرات خاصة بعد تكدس الجهاز الإدارى بالدولة بالعمالة وعدم قدرته على استيعاب أعداد جديدة من الخريجين مع إطلاق مبادرة جادة من الحكومة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدنى لتشجيع ثقافة العمل الحر.



