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رياضة

تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني ولاعبي الأهلي

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:21 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مساء اليوم اجتماعًا مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في حضور لجنة التخطيط «محسن صالح - الكابتن زكريا ناصف»، وذلك للتأكيد على الاستعداد القوي للمرحلة المقبلة، خاصة أن الفريق سوف يخوض تحديات عديدة سواء على الصعيد المحلي أو القاري. 

وحرص محمود الخطيب على التحدث مع اللاعبين والجهاز الفني حول أهمية الفترة القادمة وطموحات جماهير وأعضاء النادي التي لا تتوقف عند عدد من البطولات، خاصة أن عناصر الفريق تتمتع بثقة الجميع، ويضم الفريق بين صفوفه لاعبين متميزين، ويقوده جهاز فني على درجة عالية من الكفاءة، وكل المنظومة تعمل تحت اسم وشعار النادي، الذي يُحمِّل كل فرد أن يبذل قصارى جهده لتحقيق طموحات النادي وجماهيره على كل المستويات.

جدير بالذكر أن محمود الخطيب عقد جلسة خاصة مع بيتسو موسيماني، المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، في حضور لجنة التخطيط قبل الاجتماع الذي عقده مع عناصر منظومة الفريق الأول.

وفي نهاية الاجتماع، الذي جرى بأحد الفنادق الكبرى، تناول الخطيب العشاء مع اللاعبين والجهاز الفني في حضور لجنة التخطيط.
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