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مرأة

للتعافي بشكل أسرع.. بروتوكول غذائي للمصابين بفيروس كورونا

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:31 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تعد الحمى والسعال والتعب من أكثر أعراض Covid-19 شيوعًا . في حين أن الإشراف الطبي ضروري، فإن بعض التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة يمكن أن تساعدك على تقوية جهاز المناعة لديك والتعافي بشكل جيد من عدوى الجهاز التنفسي.

انتقلت طبيبة الأيورفيدا، الدكتورة ريكا رادهاموني، إلى Instagram لمشاركة عينة من بروتوكول Covid Ayurvedic الذي يمكن أن يكون مفيدًا لأولئك الذين يعانون من أعراض خفيفة والذين تم وصفهم في الحجر الصحي المنزلي. ومع  نظام غذائي مناسب، يجب على أولئك الذين يعانون من أعراض خطيرة التماس العناية الطبية في أقرب وقت ممكن.

إليك ما تحتاج إلى وضعه في الاعتبار، وفقًا للدكتور رادهاموني.
ماء دافئ 
الزنجبيل الجاف 
أوراق الريحان

طريقة عمل وصفة علاج كورونا

قم بغلي الماء بقطعة من الزنجبيل الجاف وتقليل الكمية إلى نصف الكمية ، أضف أوراق الريحان
، واشربه عدة مرات في اليوم.

الطعام

تناول وجبات دافئة مطبوخة حديثًا تناول عصيدة أرز أو شوربة  بدون ملح وأي دهون مضافة (سمن ، زيت إلخ) للغداء والعشاء
اترك المعدة نصف فارغة بعد كل وجبة
العشاء قبل الساعة 7 مساءً

البهارات والطبخ
أضف التوابل مثل القرفة والفلفل والهيل واليانسون والقرنفل إلى نظامك الغذائي.
أضف الزنجبيل المجفف في الطهي

النوم

نم ثماني ساعات على الأقل كل ليلة دون أن تفشل. " يتم تصنيع المناعة وإعادة تخزينها عند النوم. قالت "لكن لا تنم في النهار".

اقرأ أيضا | فيما يلي بعض تدابير تعزيز المناعة في الأيورفيدا وسط تفشي COVID-19
الفاكهة

إذا كانت لديك أعراض ، فتجنب تناول الفاكهة تمامًا.
إذا كنت بدون أعراض ، فتناولي الرمان والعنب.

خضروات

تناول الخضار المطبوخة جيدًا. لا الخضار النيئة أو السلطات.
أفضل الأنواع المرّة - القرع المر ، القرع الرماد ، إلخ.
قلل من الباذنجان والطماطم والبطاطس والفلفل في نظامك الغذائي.

استرخاء

اقرأ كتابًا أو تحدث إلى الناس أو استمع إلى الموسيقى أو افعل شيئًا يساعدك على الاسترخاء ويجعلك سعيدًا.
تجنب التدخين والكحول.

ممارسة الرياضة

إذا كانت لديك أعراض ، فابتعد عن أي شكل من أشكال المجهود أثناء التمرين.
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