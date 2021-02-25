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تعليم

وزير التعليم: لن نتيح نماذج استرشادية لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:51 م
وزير التعليم
وزير التعليم
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ياسمين بدوي

اكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان الوزارة لن تتيح نماذج امتحانية استرشادية لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي المقرر انطلاق امتحاناتهم السبت المقبل


وقال وزير التربية والتعليم : هذا لم يحدث من قبل منذ بدأنا الامتحانات الالكترونية في ٢٠١٨ ، وقد نفذنا امتحان تجريبي للطلاب في الصفين الاول والثاني الثانوي 


واضاف وزير التربية والتعليم : ليس هناك جديد في طبيعة الامتحان يقتضي ان تتيح الوزارة نماذج جديدة لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي من الاساس ، وبالتالي هذا المطلب غير منطقي.


وكانت قد وتلقت مديريات التربية والتعليم، بشكل رسمي، جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الموقعة من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لبدء الاستعدادات اللازمة لعقدها في المواعيد النهائية التي اعتمدها الوزير بشكل رسمي ونهائي بلا رجعة.

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جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ الصف الأول الثانوي 2021 

السبت 27 فبراير 2021 : اللغة العربية (90 دقيقة) – الأحياء (45 دقيقة)

الاثنين 1 مارس 2021 : اللغة الأجنبية الأولى (75 دقيقة) – الجغرافيا (45 دقيقة)

الأربعاء 3 مارس 2021 : الرياضيات (90 دقيقة) – اللغة الأجنبية الثانية (45 دقيقة)

السبت 6 مارس 2021 : الفلسفة (45 دقيقة) – الفيزياء  (45 دقيقة)

الاثنين 8 مارس 2021 : التاريخ (45 دقيقة) – الكيمياء (45 دقيقة)


 جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي

الأحد 28 فبراير 2021 : اللغة العربية (90 دقيقة) – الجبر والتفاضل وحساب المثلثات (90 دقيقة)

الثلاثاء 2 مارس 2021 : الأحياء (60 دقيقة) – الفلسفة والمنطق (60 دقيقة)

الخميس 4 مارس 2021 : اللغة الأجنبية الثانية (60 دقيقة) – علم النفس والاجتماع (60 دقيقة)

الأحد 7 مارس 2021 : الفيزياء ( 60 دقيقة ) – التاريخ (60 دقيقة)

الثلاثاء 9 مارس 2021 : اللغة الأجنبية الأولى (90 دقيقة) – الكيمياء (60 دقيقة)

الخميس 11 مارس 2021 : التطبيقات الرياضية (75 دقيقة) – الجغرافيا (60 دقيقة)
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