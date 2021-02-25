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محافظات

وكيل الصحة بالدقهلية يتفقد استعدادات حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:23 م
وكيل الصحة بالدقهلية
وكيل الصحة بالدقهلية يتفقد استعدادات حملة التطعيم
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همت الحسينى
قام الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  اليوم الخميس بتفقد تدريب الفرق الطبية المشاركة في الحملة القومية ضد شلل الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي وكان فى استقباله الدكتور احمد حشيش مدير المستشفى.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة وصول الرسالة التثقيفية الخاصة بالحملة للاباء والامهات من خلال الندوات المستمرة لتوعيتهم بضرورة التطعيم لاطفالنا لاستمرار الحفاظ على مصرنا الحبيبة خالية من شلل الاطفال، وحثهم على العمل قدما لتحقيق المستهدف المطلوب تحقيقه حتى تظل صحة الدقهلية على عهدها دائمآ في التفوق والنجاح بسواعد أبناءها.
 
كما قام وكيل الوزارة بجولة تفقدية على بعض اقسام المستشفى منها الاستقبال والعيادات الخارجية والتطورات الجارية لافتتاح قسم الحضانات الجديد  بجهود المجتمع المدني وهي من الخدمات التي ستضاف لتقديم الرعاية الطبية للمواطنين بمحافظة الدقهلية.

وأكد وكيل الوزارة على توافر الادوية والمستلزمات لضمان تقديم الخدمة الطبية الجيدة لجميع اهالي الدقهلية.
وكيل الصحة بالدقهلية يتفقد استعدادات حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
وكيل الصحة بالدقهلية يتفقد استعدادات حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
وكيل الصحة بالدقهلية يتفقد استعدادات حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
وكيل الصحة بالدقهلية يتفقد استعدادات حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
وكيل الصحة بالدقهلية يتفقد استعدادات حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
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