وزير التعليم: ممنوع اصطحاب الكتب الخارجية والملازم في لجان الامتحانات الإلكترونية لطلاب المرحلة الثانوية

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ًالتعليم الفني، أنه مسموح لطلاب المرحلة الثانوية أثناء الامتحانات الإلكترونية، باصطحاب كتاب الوزارة الأصلي أو صورة منه داخل لجنة الامتحان.





وقال وزير التعليم في تصريحات له عبر جروب ادعم د. طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب: يمكن للطالب كتابة ملاحظاته بالكتاب الذي يصطحبه (وليس ملاحظات أخرى)!





وأضاف وزير التربية والتعليم: لكن غير مسموح باصطحاب كتب خارجية أو ملازم في الامتحانات الإلكترونية للمرحلة الثانوية.



