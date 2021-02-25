الإعلامية صاحبة أشهر رسالة «الهاتف الذي طلبته ربما يكون مغلقا».. تعرف عليها

قالت الإذاعية جيهان عبد الله، إنها تعتبر الصوت الرسمي للرسائل التي تقوم إحدى شركات الاتصالات بإظهارها لأي متصل في الهواتف المحمولة، مثل "الهاتف الذي طلبته ربما يكون مغلقا".





وأضافت جيهان عبد الله في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي": "من الرسائل التي أقوم بتسجيلها التي تظهر قبل المكالمات الهاتفية «لو عايز اغنية تامر حسني الجديدة دوس واحد»".





وعن كواليس مشاركتها في مسلسل في بيتنا روبوت: "قالت جيهان عبد الله "قمت بتأدية صوت الفنانة شيماء سيف في مسلسل في بيتنا روبوت والناس استغربت في البداية لأن صوت شيماء سيف مختلف بشكل كبير".





وأكملت جيهان عبد الله: "فكرة وضع صوتي على صوت شيماء سيف ظهرت بعد الانتهاء من تصوير مشاهد شيماء سيف، وكنت أتوجه إلى الاستوديو للاستماع إلى كلام شيماء سيف وأقوم بتقليد حركة شفايف شيماء سيف من أجل وضع الدوبلاج".