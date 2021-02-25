ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الإعلامية صاحبة أشهر رسالة «الهاتف الذي طلبته ربما يكون مغلقا».. تعرف عليها

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:49 م
الهواتف المحمولة
الهواتف المحمولة
Advertisements
هاني حسين
قالت الإذاعية جيهان عبد الله، إنها تعتبر الصوت الرسمي للرسائل التي تقوم إحدى شركات الاتصالات بإظهارها لأي متصل في الهواتف المحمولة، مثل "الهاتف الذي طلبته ربما يكون مغلقا".

وأضافت جيهان عبد الله في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي": "من الرسائل التي أقوم بتسجيلها التي تظهر قبل المكالمات الهاتفية «لو عايز اغنية تامر حسني الجديدة دوس واحد»".

 وعن كواليس مشاركتها في مسلسل في بيتنا روبوت: "قالت جيهان عبد الله "قمت بتأدية صوت الفنانة شيماء سيف في مسلسل في بيتنا روبوت والناس استغربت في البداية لأن صوت شيماء سيف مختلف بشكل كبير".

وأكملت جيهان عبد الله: "فكرة وضع صوتي على صوت شيماء سيف  ظهرت بعد الانتهاء من تصوير مشاهد شيماء سيف، وكنت أتوجه إلى الاستوديو للاستماع إلى كلام شيماء سيف وأقوم بتقليد حركة شفايف شيماء سيف من أجل وضع الدوبلاج".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نصف مليون مشاهدة لشيماء سيف وليلى زاهر بسبب "في بيتنا روبوت"

فريق عمل في بيتنا روبوت ضيوف منى الشاذلي

في بيتنا روبوت.. شيماء سيف تكشف سبب تغير صوتها

لذيذ هيخلف.. صدمة مني الشاذلي من نهاية مسلسل في بيتنا روبوت

ضحكت أوي.. ليلى أحمد زاهر تكشف كواليس بطولتها لمسلسل في بيتنا روبوت

من كواليس في بيتنا روبوت.. شاهد أحدث ظهور لـ شيماء سيف

ترشيحاتنا

الاستبعاد أو التجميد في انتظاره.. نقابة القراء تقرر التحقيق مع الشحات أنور بسبب تصريحاته

قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول.. 10 آلاف جنيه غرامة حيازة موبايل في اللجنة

الأهالي تصارعوا على استضافتها.. العثور على طفلة بالطريق الزراعي

أول تعليق من شيري عادل بعد خضوعها لعملية جراحية أمس .. خاص

تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني ولاعبي الأهلي

5 أشياء تحدث لجسمك إذا تناولت البصل باستمرار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فستانها الأخير.. أجرأ إطلالات لـ ريم سامي

تجربة نحتية فريدة لـ باهر أبو بكر تثير جمهور الفن التشكيلي في أتيليه العرب

شميز فوق الركبة.. إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة جريئة