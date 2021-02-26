ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الأوروبي.. كوكا يسجل في تأهل أوليمبياكوس رغم الخسارة أمام ايندهوفن

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:05 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
نجح فريق أوليمبياكوس اليوناني في التأهل للدور المقبل من منافسات الدوري الأوروبي رغم الخسارة في مباراة العودة أمام بي آس في أيندهوفين الهولندي . 

وسجل إيران زاهافي هدفين لكن أحمد حسن "كوكا" سجل هدف الاطمئنان.

ونجح فريق ميلان الإيطالي في التأهل إلى الدور المقبل من الدوري الأوروبي، بعد تخطي النجم الأحمر الصربي بمجموع 3-3 في المبارتين ضمن منافسات دور الـ32.

كما تأهل فريق مانشستر يونايتد الى دور الـ16 من الدوري الأوروبي، عقب التعادل بنتيجة 0-0 أمام ريال سوسيداد، في إيال دور الـ32 من البطولة، على ملعب " أولد ترافورد ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قمة كأس الاتحاد الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يستضيف ليفربول

كأس الاتحاد الإنجليزي .. موعد قمة مانشستر يونايتد ضد ليفربول والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد في ضيافة ريال سوسيداد بـ الدوري الأوروبي.. الليلة

بمشاركة كوكا.. أولمبياكوس يحقق فوزا كبيرا على إيندهوفن في الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي.. آرسنال يعود بتعادل من أرض بنفيكا بمشاركة النني

نتائج جميع مباريات ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي

ترشيحاتنا

أحمد كريمة عن رؤيا الشحات أنور: لا نملك إلا التصديق لأنها من «حافظ لكتاب الله»

رد فعل محمد مصيلحي بعد تحقيق الاتحاد السكندري الفوز على دجلة

وزير التعليم يزف بشرى سارة لطلاب المرحلة الثانوية بشأن امتحانات التابلت

الضحايا 3 أزواج وشقيقتان وعاملان.. أبرز 5 كوارث للدفاية بغرف النوم

عاصفة من كائنات غامضة تغزو الأرجنتين .. فيديو

قرينة الرئيس الأمريكي: ندمت بعد طلاقي من زوجي الأول.. وعرفت جو بعد الانفصال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات حلا شيحة تكشف عن جمالها

بعد خضوعها لعملية جراحية.. أجمل إطلالات شيرى عادل

الاتحاد الدولي لليد ينشر حيثيات قرار إيقاف هشام نصر .. مستندات