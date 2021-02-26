لمدة أسبوعين إغلاق المياه عن سحارة ترعة السلام أسفل قناة السويس

أعلنت محافظة الإسماعيلية ، إغلاق ضخ المياه عن سحارة ترعة السلام، إبتداءا من اليوم الخميس، ولمدة أسبوعين.





من جهتها كشفت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة، إغلاق ضخ المياه، عن سحارة ترعة السلام، لمدة اسبوعين، وذلك لقيام الهيئة الهندسية بربط طرد محطة الرفع علي مصرف بحر البقر بسحارة السلام أسفل قناة السويس بالبر الغربي.





كما أشارت المصادر، إلي ربط مخرج السحارة بمحطة التنقية بالبر الشرقي مما يؤدي إلي إنخفاض مناسيب الماء الوارد من ترعة السلام وإغلاقها.





يشار إلي إنتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، الاسبوع الجاري، من أعمال رفع كفاءة والتأهيل لوحات، الكهروميكانيكي، ولوحات التشغيل، وتطهير البيارات الرئيسية، لمحطة رفع صرف صحي أبو عطوة الرئيسية، وإعادة ضخ مياه الشرب للمواطنين بمدينة الإسماعيلية، بعد انقطاعها لمدة 10 ساعات، وذلك نظرًا لأعمال الصيانة التي كانت تتم بالمحطة.





وقال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس الشركة، أن محطة رفع صرف صحي أبو عطوة، هي محطة التجميع الرئيسية لمدينة الإسماعيلية، وتصرف أكثر من 180 ألف متر مكعب يوميا الي محطة معالجة صرف سرابيوم، وذلك عن طريق أجهزة الطرد بقطر 1200، بطول 9 كيلو، وتعمل المحطة من خلال 6 محركات وطلمبات عملاقة تعمل طوال 24 ساعة بالتناوب.





وأضاف عصمت، أن الحملة الموسعة لتطهير جميع شبكات الصرف الصحى فى محافظات القناة الثلاث، السويس والإسماعيلية وبورسعيد، مستمرة وتشمل جميع المناطق الساخنة، وذلك للقضاء على مشكلة الطفوحات المستمرة، الناتجة عن سوء استخدام الشبكات والضغط الزائد عليها نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني، وإلقاء المخلفات فى غرف التفتيش.





وأوضح أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.





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