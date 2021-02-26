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أخبار العالم

خلال يوم.. وفيات كورونا في سوريا ترتفع إلى 1014 حالة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:52 ص
اصابات كورونا - ارشيفي
اصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 15405 حالة. 

وبحسب بيان للصحة السورية فقد رصدت الوزارة تعافي 85 حالة من الاصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية. 

وذكرت الوزارة السورية أن إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الآن ارتفع  الي 9553.

كما تم تسجيل 6 وفيات جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي الفيروس وحتي الآن الي 1014 حالة. 
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