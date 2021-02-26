قتل بطريقة عنيفة.. لغز مقتل الحاكم سقنن رع منذ 3500 عام.. تفاصيل

قالت الإعلامية منى الشاذلي، إن بلاد طيبة أيام المصريين القدماء كان بها حاكم مصري يدعي سقنن رع، ايام اقتحام الهسكسوس لـ مصر .





وأضافت منى الشاذلي في برنامجها " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" الحاكم الهكسوسي أرسل رسالة إلى سقنن رع يطلب منه الانصياع له ولكن الحاكم سقنن رع رفض وحارب من أجل الكرامة".





وتابعت :" أ حمس قاهر الهكسوس هو ابن الحاكم المصري سقنن رع"، مضيفة:" مومياء الحاكم سقنن رع كان عليها مظاهر غريبة وظهر عليها آثار جروح غير مسبوقة وظل سبب موته لغز لفترة طويلة إلى أن تم غجراء اشعة مقطعية لمومياء سقنن رع للوقوف على سبب الوفاة".





ومن جانبها كشفت الدكتورة سحر سليم استاذ الاشعة التشخيصية بكلية الطب بجامعة القاهرة، تفاصيل لغز مقتل الحاكم المصري سقنن رع بعد 3500 عاما .





وقالت سحر سليم في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي،:" تم العثور على مومياء سقنن رع في عام 1881 في خبيئة الدير البحري مع الكثير من المومياوات الملكية وبعد الكشف على المومياء فوجيء العلماء بوجود الكثير من الجراح في وجه ورأس الملك سقنن رع ".



