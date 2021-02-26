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فن

بلوك كاجوال.. كنزي عمرو دياب تبهر المتابعين عبر انستجرام

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:39 ص
صدى البلد
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يارا عمرو

شاركت كنزي عمرو دياب، متابعيها أحدث صورة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تظهر كنزي عمرو دياب من داخل احدي المعارض الفنية، مرتدية تيشيرت باللون الأبيض مكشوف البطن، مع جاكيت باللون النبيتي، وبنطلون جينز أزرق.

 وأكملت كنزي عمرو دياب إطلالتها بوضع وشاح متعدد الألوان فوق رأسها، مع شنطة باللون الرمادي، تاركة شعرها منسدلًا علي أكتافها، مع بعض الاكسسوارات الذهبية.

الجدير بالذكر أن الفنان عمرو دياب قد طرح إعلان برفانه الجديد، الذي تصدر تريند "تويتر"، تحت هاشتاج #برفيوم_عمرو_دياب، وتفاعل معه العديد من رواد السوشيال ميديا.

وكان قد أثار الفنان عمرو دياب الجدل عقب ارتدائه لحلق، ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #عمرو_دياب_لابس_حلق، ما أثار غضب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتأييد آخرون. 

يذكر أن الإعلان قد طرح على أنغام أغنية "وانا معاك"، والذي تم تصويره في دبي، بالمشاركة مع المخرج طارق العريان.

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