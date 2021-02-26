ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

سيدة تطلب الطلاق بعد أول أسبوع من الزواج لسبب غريب

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:00 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
طلبت جيسيكا البالغة من العمر 25 عاما الطلاق من زوجها البالغ من العمر 26 عاما، بعد أن قطع اجازة شهر العسل بسبب هروب قطته من المنزل و اضطر البحث عنها واتصل بزوجته وأخبرها انه لن يعود للمنزل الا حينما يجد قطته . 

حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن جيسيكا البالغة من العمر 25 عاما، طلبت الطلاق بعد أو اسبوع من الزواج بسبب قرار زوجها أن يقطع أجازة شهر العسل بعد ان تلقى هاتفا من جدته أخبرته خلاله أن قطته هربت من المنزل . 

غادر الشاب الفندق الذي كان يقضي فيه شهر العسل برفقة زوجته وأخبرها انه سيعود إلى المنزل للبحث عن القطة، ظنت الزوجة في البداية انه عذر سخيف للتهرب منها، و لكن بعد غيابه 3 أيام تأكدت أنه بالفعل يبحث عن قطته و لم يعد للفندق لهذا السبب . 

عادت الشابة إلى منزلها بعدما تركها زوجها اسبوعا كاملا في بداية زواجهما وغادر للبحث عن القطة، وأضافت أنه لم يعترض على قرار الطلاق بل كان غير مباليا و كان الهدف الأكبر بالنسبة له أن يعثر على قطته  الضائعة . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

موقف محرج .. أب يطلب من زوجة ابنه طلبا غريبا في أول يوم بعد الزفاف .. تفاصيل

مأساة.. أب يقتل طفليه وينتحر للانتقام من زوجته الخائنة..صور

شرط إتمام الزواج.. فتاة تعزم القطط في حفل زفافها

تنشط ليلا.. شاب قام بتصوير قطته أثناء نومه ليلا واكتشف المفاجأة.. شاهد

بيفسحها كل يوم .. سيدة تطلب الطلاق بسبب قطة.. تفاصيل

بعد أسبوع من الزواج.. بريطانية تطلب الشرطة لزوجها

ترشيحاتنا

تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني ولاعبي الأهلي

تفاصيل أول اتصال هاتفي بين بايدن والملك سلمان

قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول.. 10 آلاف جنيه غرامة حيازة موبايل في اللجنة

سيدة تطلب الطلاق بعد أول أسبوع من الزواج لسبب غريب

الدولة شايفة كدة.. وزير التعليم: لن نتراجع عن قرارات "امتحانات الإعدادية"

وزير التعليم يزف بشرى سارة لطلاب المرحلة الثانوية بشأن امتحانات التابلت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

براتب 2000 جنيه شهريا.. شركة بريطانية تعلن عن وظيفة خاصة بـ الكلاب فقط

قتلت 7 من أفراد عائلتها بسبب عشيقها.. قصة أول امرأة ستعدم في الهند منذ 66 عاما

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات حلا شيحة تكشف عن جمالها