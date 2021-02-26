سيدة تطلب الطلاق بعد أول أسبوع من الزواج لسبب غريب

طلبت جيسيكا البالغة من العمر 25 عاما الطلاق من زوجها البالغ من العمر 26 عاما، بعد أن قطع اجازة شهر العسل بسبب هروب قطته من المنزل و اضطر البحث عنها واتصل بزوجته وأخبرها انه لن يعود للمنزل الا حينما يجد قطته .





حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن جيسيكا البالغة من العمر 25 عاما، طلبت الطلاق بعد أو اسبوع من الزواج بسبب قرار زوجها أن يقطع أجازة شهر العسل بعد ان تلقى هاتفا من جدته أخبرته خلاله أن قطته هربت من المنزل .





غادر الشاب الفندق الذي كان يقضي فيه شهر العسل برفقة زوجته وأخبرها انه سيعود إلى المنزل للبحث عن القطة، ظنت الزوجة في البداية انه عذر سخيف للتهرب منها، و لكن بعد غيابه 3 أيام تأكدت أنه بالفعل يبحث عن قطته و لم يعد للفندق لهذا السبب .





عادت الشابة إلى منزلها بعدما تركها زوجها اسبوعا كاملا في بداية زواجهما وغادر للبحث عن القطة، وأضافت أنه لم يعترض على قرار الطلاق بل كان غير مباليا و كان الهدف الأكبر بالنسبة له أن يعثر على قطته الضائعة .