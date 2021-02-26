ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قرار جديد من لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لـ حسين عبد الغني في أزمة التمييز العنصري

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:41 ص
حسين عبدالغني
حسين عبدالغني
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارا يتضمن عدم ادانة حسين عبدالغني المدير التنفيذي في نادي النصر،  وبراءته من التمييز العنصري، كما قررت إيقافه مباراتين مع إلزامه بدفع غرامة مالية بقيمة 40 ألف ريال لمحاولته الاعتداء على مسؤول بنادي الشباب .

وكانت مباراة الفريقين في المرحلة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي)،والتي انتهت بفوز الشباب 4 / صفر، قد شهدت أحداثا مثيرة بعد نهايتها حيث تبادل الناديان الاتهامات بعد أن اتهم سيبا لاعب الشباب حسين عبد الغني بالتلفظ العنصري عليه .

وأكدت اللجنة التي نشرت قراراتها على موقع اتحاد الكرة الالكتروني ، رد شكوى اتهام نادي الشباب على حسين عبدالغني، لعدم ثبوت مخالفته.

وقررت اللجنة إيقاف خالد البلطان رئيس الشباب ثلاث مباريات وتغريمه 40 ألف ريال، وإيقاف البرازيلي سيباستياو جونيور لاعب الشباب مباراتين وتغريمه 200 ألف ريال، مع غرامة بذات المبلغ على النادي الأبيض، لنشره تصريح تضمن إثارة للرأي العام.

وأحالت اللجنة ملف أحد الأشخاص المخالفين في نفس القضية، وغير الخاضعين لأحكام لائحة الانضباط والأخلاق، إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بحسب الاختصاص.

ويتصدر الشباب ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، فيما يحتل النصر المركز الثامن برصيد 28 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

على رأسهم حمدالله .. عقوبات مالية قاسية على لاعبي ومدرب النصر

أزمة لفظ عنصري.. رابطة الدوري السعودي تحيل أحداث مباراة النصر والشباب للانضباط

الانضباط تغرّم مدرب النصر السعودي وثنائي الفريق

بسبب تبادل القمصان.. الانضباط تعاقب حمدالله مهاجم النصر السعودي

بعد أحداث ديربي الرياض.. عقوبات صارمة على الشباب والنصر

ترشيحاتنا

هل يقبل الدعاء من رجل يرتدي فانلة وشورت؟.. مستشار المفتي يجيب

ابنة الفنان يوسف شعبان تكشف تفاصيل حالته الصحية

تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني ولاعبي الأهلي

محبون كُثر وأرقام على قبره.. 4 لقطات من إحياء الذكرى الأولى لوفاة مبارك

وفاة الفنان الكويتي ‎مشاري البلام بـ فيروس كورونا

أحمد زاهر يكشف عن أول يوم تصوير لفيلم "فارس".. والفنانون: مبروك يا زيزو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

براتب 2000 جنيه شهريا.. شركة بريطانية تعلن عن وظيفة خاصة بـ الكلاب فقط

قتلت 7 من أفراد عائلتها بسبب عشيقها.. قصة أول امرأة ستعدم في الهند منذ 66 عاما

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات حلا شيحة تكشف عن جمالها