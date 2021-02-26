ظنته يخونها.. سيدة تتفاجئ بهدية زوجها لها في ذكرى زواجهم

ظنت سيدة أن زوجها يخونها في المنزل بعد أن وردتها رسالة على هاتفها أن هناك شئ ليس على ما يرام في منزلها فور خروجها للتسوق مع إبنتها الكبرى فقررت أن تعود إلى المنزل مباشرة .







وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن سيدة بالغة من العمر 38 عاما، ظنت أن شئ ما ليس على ما يرام يدور بمنزلها خاصة أن زوجها في صباح ذلك اليوم أصر ان تخرج برفقة ابنتهما للتسوق وأعطاها مالا وفيرا و كأنه يلح عليها بالخروج مما دفعها للتعجب .





تلقت الزوجة رسالة من إحدى جيرانها تخبرها أن هناك بعض الأشخاص الغرباء يدخلون المنزل و يرحب زوجها بهم في غيابها، دفع الفضول و الغيرة الزوجة إلى الرجوع للمنزل في الحال و لكن تفاجئت بما فعله زوجها من أجل الاحتفال بذكرى زواجهما.





دعا الزوج الفريق الغنائي الذي تفضله زوجته للمنزل و طلب منهم حفلة خاصة في حديقة المنزل، للاحتفال بذكرى زواجهما، بالطبع كانت مفاجأه لم تتخيلها الزوجة و كانت الرسالة التي أرسلتها صديقتها على هاتفهما بتدبير منه حتى تحضر سريعا.