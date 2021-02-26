ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عيار 21 يسجل 791 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 -2-2021

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:44 ص
الذهب
الذهب
Advertisements
البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية  "dmc"، اليوم، الجمعة 26-2-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر. 

 أسعار الذهب اليوم فى مصر

 سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 904 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 791 جنيها.

 سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 678جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6328  جنيها.

وفى سياق آخر، قال محمد زيدان خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عيار 21 يسجل 809 جنيهات للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 18-12-2020

عيار 21 يسجل 818 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-12-2020

عيار 18 يسجل 700 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 26 - 12 - 2020

عيار 21 يسجل 842 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 8-1-2021

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-1-2021

عيار 21 يسجل 815 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 22-1-2021

ترشيحاتنا

بدأ العد التنازلي لافتتاحها.. بحيرة عين الصيرة من خرابة لـ جنة في قلب القاهرة.. فيديو وصور

استعدادا لصلاة الجمعة.. توزيع 27 ألف عبوة زمزم على زوار المسجد الحرام.. صور

السعودية.. 3 مناطق تشهد أتربة وشبه انعدام للرؤية الأفقية

حدث ليلا.. 11 ألفا على شقة بـ400 ألف جنيه.. وزير العدل يوجه رسالة للمواطنين بشأن تسجيل العقارات.. 17 شخصا حصيلة قتلى الضربة الأمريكية في سوريا.. تعرف على مواعيد قطارات السكك الحديد

المدير الفني لبيراميدز يطلب 30 مليون جنيه لفسخ عقده مع الفريق

لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن منطقتين رئيسيتين بالجيزة اليوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ورشاقة نجوى كرم

أسعار ومواصفات نيسان صني موديل 2021 في السوق المصري.. صور

أنت اللي هتغني يا منعم.. أشهر سيارة رافقت العندليب في شارع الحب.. صور