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فن

أول رد فعل من إنجي على بعد إصابة المذيعة لينا شاكر بالسرطان

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:35 ص
لينا شاكر
لينا شاكر
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مصطفى كرم

وجهت الإعلامية انجي على الدعم لصديقتها المذيعة لينا شاكر بعد إصابته بمرض السرطان .

ونشرت انجي على صورة ل لينا شاكر وعلقت قائلة " حبيبتى لينا شاكر بدانا مع بعض فى قناة النيل للمنوعات رحله طويله وعشرة سنين وصداقه ان شاء الله ربنا هيعدى الازمه دى على خير وهيشفيكى ويعافيكى انتى قويه وغاليه اوى يا لينا واللى جاى احلى ان شاء الله ".

وكان  الإعلامي شريف مدكور، اعلن  امس الخميس، عن إصابة صديقته المذيعة لينا شاكر بمرض السرطان وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

ونشر شريف مدكور صورة ل لينت شاكر وكتب عليها قائلًا "الف الف سلامه يا صديقه عمري انتي اقوي من السرطان.

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