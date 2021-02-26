رئيس جامعة القناة تعلن جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين استعدادا للامتحانات

أعلن الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس ، جاهزية المدن الجامعية، لإستقبال الطلاب المغتربين من المحافظات ، ضمن استعدادات الجامعة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الاول.





مشيرا في تصريحات صحفية، إلي عودة جميع العاملين وهيئة الإشراف بالمدن الجامعية وانتظامهم بأعمالهم داخل المدن قبل بداية الإمتحانات بفترة وذلك استعدادا لإستقبال الطلاب ،ومتابعة التطهير والتعقيم المستمر لجميع المبانى والمنشأت للمدن الجامعية.

لافتا إلي إستقبال المدن الجامعية لجامعة قناة السويس ١٨٨ طالب وطالبة بواقع ١٢١ بمدينة الطلاب و٦٧ بالمدينة الجامعية للطالبات هذا ومن المنتظر أن تتزايد هذه الإعداد خلال الأيام القليله القادمة قبيل بدء الإمتحانات.





وعلى صعيد أخر تابع الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولاته التقفيدية داخل الكليات للوقوف على جاهزيتها لإمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٠_٢٠٢١ والتى تبدأ ٢٧ فبراير الحالى مع الإلتزام التام بقرارات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات والذى عقد برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجامعة حلوان مؤكدًا على سرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات .





وأضاف شقيدف أنه تم التأكيد على تجهيز المدرجات والقاعات لعقد الامتحانات، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وتعقيم اللجان قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم، مؤكدا على عودة العمل بكامل قوته بحضور كافة العاملين بدأ من منتصف الشهر الحالي استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول.





وشدد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي ضرورة التزام الكليات بمخطط توزيع دخول طلاب الكليات من المداخل المختلفة للجامعة وصولا إلى اللجان الامتحانية.





وأوضح تم تخصيص بوابة عثمان لدخول كليات التجارة، الزراعة، العلوم، المعهد الفنى، الهندسة وبوابة التمريض لدخول كليات طب الاسنان، التمريض، الآداب، التربية، السياحة والفنادق، الالسن أما البوابه الرئيسية فتم تخصيصها لكليات الحاسبات والمعلومات، الطب البيطرى مع التأكيد على متابعة انتظام دخول الطلاب إلى الحرم الجامعى وإلى قاعات الإمتحانات ملتزمين بالتباعد الإجتماعى مع التأكيد على التزام الطلاب بإبراز البطاقة الجامعية أو تحقيق الشخصية وكذلك ارتداء الكمامة كشرط لدخول الحرم الجامعى.





وتابع شقيدف بالتأكيد على توفير أجهزة قياس الحرارة وتوزيعها بشكل مناسب مشددا على ضرورة تجهيز مخطط توزيع الاطباء وهيئة التمريض والعاملين على مداخل الجامعة.





قال الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، إن إجمالي عدد الطلاب الذين من المتوقع انتظامهم في أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، يبلغ حوالي 39 ألف طالب وطالبة.

وقال الدكتور محمد شقيدف، إن إجمالي عدد الطلاب المنتظر أن يؤدوا الامتحانات على مستوى كل فرقة، جاء بواقع 11 ألف و392 طالبًا وطالبة بالفرقة الأولى، و10 آلاف و863 طالبًا وطالبة بالفرقة الثانية، و8 آلاف و656 طالبًا وطالبة بالفرقة الثالثة.

كما يبلغ عدد الطلاب المقيدين في الفرقة الرابعة 7 آلاف و256 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى 924 طالبًا وطالبة بالفرقة الخامسة، و199 طالبًا وطالبة بالفرقة السادسة، وذلك على مستوى 17 كلية بجامعة قناة السويس.

وتابع نائب رئيس جامعة قناة السويس، أن كلية التجارة تتصدر عدد الطلاب المقيدين لإداء امتحانات التيرم الأول، بإجمالي 9 آلاف و84 طالبًا وطالبة، سواء انتظام أو انتساب أو شعبة اللغة الانجليزية، يليها كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بإجمالي 6 آلاف و587 طالبًا وطالبة انتظام وانتساب، ثم تأتي كلية التربية في المركز الثالث من حيث أكبر عدد طلاب من المتوقع انتظامهم في لجان الامتحانات، بإجمالي ما يقرب من 4 آلاف و861 طالبًا وطالبة.

ويؤدي الامتحانات 1760 طالبًا وطالبة بكلية الطب البشري، و1064 طالبًا وطالبة بكلية الطب البيطري، و1107 طالبًا وطالبة بكلية الصيدلة، و627 طالبًا وطالبة بكلية طب الأسنان، و1221 طالبًا وطالبة بكلية السياحة والفنادق، و1482 طالبًا وطالبة بكلية الحاسبات والمعلومات، و1712 طالبًا وطالبة بكلية الزراعة.





ويبلغ عدد الطلاب المقرر انتظامهم في لجان امتحانات التيرم الأول بكلية العلوم 1166 طالبًا وطالبة، و2557 طالبًا وطالبة بكلية الهندسة، و875 بكلية التمريض، و2067 بالمعهد الفني للتمريض، و1330 بالتربية الرياضية، و1486 بكلية الألسن، و303 طلاب بالمصرية الصينية.

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