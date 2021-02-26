مطار القاهرة: انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع منظومة السيور بمبنى الركاب 3 يونيو المقبل

كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع تغيير منظومة السيور بمبنى الركاب رقم 3 المعروف بالمطار الجديد في يونيو المقبل، وذلك لزيادة السعة الاستيعابية لمنظومة تداول الحقائب داخل المبنى بمرحلتي السفر والوصول.





وقالت المصادر لـ صدى البلد، إن مدة تنفيذ المشروع تستغرق 18 شهرًا من أجل إنهاء مراحل تنفيذه بالتزامع مع باقي التطويرات التي تجرى داخل المبنى وأيضا بمحيط مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، من أجل إنهاء التكدسات داخل وخارج مباني الركاب بالمطار.





وأوضحت المصادر، أن السعة الاستيعابية لمنظومة السيور الجديدة تصل إلى 12 ألف حقيبة في الساعة، بينما المنظومة الحالية التي يتم تغييرها يصل استيعابها لنحو 4900 حقيبة فقط، أي ما يعادل أكثر من الضعف سعة استيعابية زيادة تمكن من القضاء على التكدسات والازدحام عند منطقة السيور بالمقارنة بنسبة تشغيل الرحلات العالية في مبنى الركاب 3، الذي يضم جميع رحلات مصر للطيران وأيضا جميع شركات تحالف ستار الدولية.





وأشارت المصادر، إن منظومة السيور الجديدة التي يتم تنفيذها داخل مبنى الركاب رقم 3 بالمطار تعد هي الأحدث عالميًا بالمطارات، حيث أنها مزودة ليست فقط بمرونة في حركة الحقائب وتتبعها على السير ولكن أيضا من الناحية التأمينية بإرفاق أجهزة تأمين لها لمراقبة جميع الحقائب القادمة والمسافرة على الرحلات الجوية من خلال المطار.



