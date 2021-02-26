أخبار التكنولوجيا.. تيليجرام يفاجئ مستخدميه بميزة خارقة.. وتسريبات تكشف أسعار هواتف Oppo Find X3

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.





تسريبات تكشف أسعار هواتف Oppo Find X3 قبل إطلاقها بأيام

كشفت تسريبات أسعار هواتف Oppo Find X3 التى تعتزم شركة أوبو الصينية، فى 11 مارس القادم فى أوروبا ، حيث ستأتى الهواف باهظة الثمن، ومن المقرر أن يتم البدء فى إطلاقها فى الأسواق بدءا من 31 مارس، على أن تتوافر فى السوق العالمية فى منتصف أبريل القادم.





قبل تطبيق واتسآب لسياسة الخصوصية.. تيليجرام يفاجئ مستخدميه بميزة خارقة

أطلق تطبيق الدردشة، الأكثر تحميلا على مستوى العالم، تيليجرام Telegram ، ميزات جديدة لمستخدميه تحافظ على خصوصية المستخدمين، فى الوقت الذى يقترب فيه واتسآب من إجبار مستخدميه على تطبيق سياسة الخصوصية الجديدة.









يتحدى إيلون ماسك.. بيل جيتس يعلن موقفه من الاستثمار في بيتكوين والعملات المشفرة

فى الوقت الذى تتجه فيه معظم الشركات الكبرى فى العالم بالإضافة إلى مؤسسات حكومية، مثل البورصة الكندية، إلى الاستتثمار فى العملة المشفرة بيتكوين، أوضح رجل الأعمال وثالث أغنى رجل فى العالم، بيل جيتس Bill Gates موقفه من الاستثمار فى عملة البيتكوين مثل رجال الأعمال الآخرين ومن بينهم إيلون ماسك.