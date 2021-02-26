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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. تيليجرام يفاجئ مستخدميه بميزة خارقة.. وتسريبات تكشف أسعار هواتف Oppo Find X3

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:00 م
أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


كشفت تسريبات أسعار هواتف Oppo Find X3 التى تعتزم شركة أوبو الصينية، فى 11 مارس القادم فى أوروبا ، حيث ستأتى الهواف باهظة الثمن، ومن المقرر أن يتم البدء فى إطلاقها فى الأسواق بدءا من 31 مارس، على أن تتوافر فى السوق العالمية فى منتصف أبريل القادم. 


أطلق تطبيق الدردشة، الأكثر تحميلا على مستوى العالم،  تيليجرام Telegram ، ميزات جديدة لمستخدميه تحافظ على خصوصية المستخدمين، فى الوقت الذى يقترب فيه واتسآب من إجبار مستخدميه على تطبيق سياسة الخصوصية الجديدة. 


أعلنت شركة شاومى الصينية، رسميا، عن هواتفها Redmi K40 التى يتم إصدارها تحت العلامة التجارية الفرعية ريدمى، والتى خلفا لهواتف Redmi K30 التى تم إصدارها عام 2019 الماضى. 


فى الوقت الذى تتجه فيه معظم الشركات الكبرى فى العالم بالإضافة إلى مؤسسات حكومية، مثل البورصة الكندية، إلى الاستتثمار فى العملة المشفرة بيتكوين، أوضح رجل الأعمال وثالث أغنى رجل فى العالم، بيل جيتس Bill Gates موقفه من الاستثمار فى عملة البيتكوين مثل رجال الأعمال الآخرين ومن بينهم إيلون ماسك. 


كشفت تسريبات صور جديدة لهواتف Redmi Note 10 ،عن جودة الشاشة التى ستصدر بها الهواتف، مع صور أخرى توضح التصميم الخلفي والتفاصيل الرئيسية للهواتف المقرر طرحها يوم 4 مارس المقبل. 
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