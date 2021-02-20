بخطوات بسيطة.. كيف تخفي رقم هاتفك على تيليجرام؟

على غرار تطبيقات التراسل الأخرى، تحتاج إلى تقديم رقم هاتفك للاشتراك بتطبيق تيليجرام Telegram ، وأيضًا للتحقق من هويتك، ولكن لحسن الحظ، يوفر لك تطبيق التراسل ميزة مفيدة لحماية خصوصية والتي تمنحك القدرة على إخفاء رقم هاتفك.





وبحسب ما ذكره موقع "how to geek"، تستطيع إضافة مستخدمين جدد بتطبيق تيليجرام بطريقتين: الأولى باستخدام أرقام هواتفهم -إما عن طريق إضافتهم يدويا أو من خلال مشاركة الرمز الشخصى لجهة الاتصال- أما الطريقة الثانية: باستخدام أسماء مستخدمين فريدة مثل موقع تويتر Twitter.









فإذا كنت تستخدم أنت وجهات اتصالك اسما خاصا بحسابك على تيليجرام، فيمكنك الاستمرار في استخدام الخدمة والانضمام إلى المجموعات والاشتراك في القنوات، دون مشاركة رقم هاتفك مطلقا، ولإخفاء رقمك بتليجرام كل ما عليك فعله هو تعطيل أحد الإعدادات، لذا اتبع الخطوات التالية:





كيفية إخفاء رقم هاتفك في تيليجرام على هواتف أندرويد





أولا: افتح تطبيق تيليجرام على هاتفك الأندرويد، ثم انقر على الثلاث خطوط الراسية أعلى الزاوية اليسرى.





ثانيا: حدد خيار "الإعدادات Settings".





ثالثا: الآن، افتح قسم "الخصوصية والأمان Privacy and Security".





رابعا: حدد خيار "رقم الهاتف Phone Number"، من هذا القسم انقر على "من يمكنه رؤية رقم هاتفي"، والذى سيكون محدد افتراضيا "الجميع".





خامسا: إذا كنت تريد إظهار رقمك لجهات الاتصال الخاصة بك فقط، حدد إلى خيار "جهات الاتصال الخاصة بي"، أو إخفاءه نهائيا لجميع المستخدمين على الخدمة حدد خيار "لا أحد".





سادسا: بمجرد تحديد الخيار "لا أحد"، سيظهر لك قسما جديدا يسمى "من يمكنه العثور علي بواسطة رقمي"، قم بتغيير هذا الإعداد إلى خيار "جهات الاتصال الخاصة بي فقط".