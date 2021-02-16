في 5 خطوات.. تخلص من «آخر ظهور لك» في تيليجرام

ازدادت شعبية تطبيق التراسل الفوري تيليجرام Telegram فى الفترة الأخيرة بصورة ملحوظة، عقب أزمة الخصوصية التى لحقت بالتطبيق الأشهر والمنافس التقليدي واتساب، حيث ازاداد عدد مستخدميه منذ ديسمبر الماضي، ويوفر تيليجرام العديد من الميزات الرائعة، إلا أن خيار عرض آخر ظهور متصل قد يكون مزعجًا للعديد من الأشخاص.









وبحسب موقع How to geek التقني، يتيح تيليجرام إمكانية إيقاف هذه الخاصية لتوفير مزيدًا من الخصوصية للمستخدمين عبر خطوات بسيطة يمكن اتباعها فيما يلي:





1- افتح تطبيق تيليجرام على هاتفك الذكي.

2- انقر فوق زر الإعدادات الموجود أسفل الشاشة أو في القائمة التي تظهر لك.

3- اختر الخصوصية والأمان.

4- حدد من يمكنه رؤية آخر ظهور لك على الإنترنت إذا كان الجميع أو جهات الاتصال الخاصة بك أو لا أحد.

5- يمكنك اختيار استثناءات لأي خيار تختاره.









جدير بالذكر أن "تيليجرام" أطلق عددًا من الميزات الجديد والتى شكلت عامل جذب أساسيا للمستخدمين، وفيما يلى أفضل 5 ميزات من تيليجرام يتفوق بها على واتساب:



















1- نقل الدردشة من واتساب إلى تيليجرام



وأطلق تطبيق تيليجرام، منذ أيام ميزة جديدة تتيح لمستخدميه على هواتف آيفون إمكانية نقل المحادثات من دردشات واتساب إليه، وتتيح الميزة بدأ نقل جميع محادثات المستخدمين سواء الفردية والجماعية في وقت واحد من واتساب.









2- توفير إجراء محادثة سرية



ويمكن للمستخدمين إجراء محادثة سرية عبر تطبيق تيليجرام، وذلك من خلال الضغط على الثلاث نقاط أعلى يسار الشاشة، ثم اختر بدء محادثة سرية، حيث يقوم تطبيق تيليجرام بإضافة طبقة أمان إضافية على رسائلك من خلال ميزة التشفير من طرف إلى طرف.











3- مسح جميع الدردشات

يوفر تطبيق تيليجرام إمكانية حذف جميع المحادثات بالكامل على جهازك وجهاز المتلقي، وهذه الخاصية متاحة فقط خلال المحادثات الخاصة.









4- التواصل بدون إظهار رقم الهاتف



يتيح لك تطبيق تيليجرام التواصل مع المستخدمين الآخرين من خلال الاسم فقط دون إظهار رقم الهاتف الخاص بك، حيث تحتاجه فقط عند التسجيل في التطبيق وعند تسجيل الدخول.









5- حماية بيانات المستخدمين

