المفوضية الأوروبية تعلن استعدادها لدعم بنما عقب وقوع زلازل قوية

أعلنت المفوضية الأوروبية أن مركز تنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ التابع لها يتابع تطورات الزلازل القوية التي ضربت بنما مؤخرًا، مؤكدة تضامن الاتحاد الأوروبي مع الشعب البنمي واستعداده لتقديم الدعم في حال طلبت السلطات المعنية ذلك.

وقالت المفوضة الأوروبية للمساواة والتأهب وإدارة الأزمات حاجة لحبيب -في منشور عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء- إن مركز تنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ يراقب الوضع في بنما عقب الزلازل التي وقعت خلال الليل، مشددة على تضامن الاتحاد الأوروبي مع الشعب البنمي واستعداده للمساعدة عند الحاجة.