لن يستطيع أحد اختراقها .. كيفية إجراء محادثة سرية في تيليجرام

أصبح تيليجرام Telegram هو التطبيق الأكثر تحميلا فى العالم، بما يقرب من 62 مليون عملية تحميل، متفوقا على تطبيق واتسآب الذى خسر الملايين من المستخدمين بسبب قرارات سياسة الخصوصية الجديدة ليتراجع فى المركز الخامس، بعدما كان تطبيق الدردشة الأكثر تحميلا فى العالم العام الماضى.





وبحسب موقع How-To Geek فإن تطبيق تيليجرام يتميز بالخصوصية الشديدة والتشفير من طرف لطرف كما أنه لا يقوم بمشاركة بياناته مع أى تطبيقات أخرى، كما يمتلك العديد من الميزات التى تبهر المستخدمين بالتحول إليه.













وتعد أهم ميزة من ميزات تيليجرام هى ميزة الدردشة السرية، حيث يمكن للمستخدمين إجراء محادثة سرية عبر تيليجرام لا يمكن اختراقها،مع العلم أنها تكون بين طرفين فقط.









وللقيام بإجراء محادثة سرية داخل تيليجرام يجب اتباع الخطوات الآتية:





- افتح تطبيق تيليجرام Telegram





- اضغط على زر إنشاء





- حدد محادثة سرية جديدة





- حدد جهة الاتصال التي تريد إجراء محادثة مشفرة من طرف إلى طرف معها.





- يمكنك أيضًا تمكين مؤقت التدمير الذاتي بالانتقال إلى النقاط الثلاث إذا كنت تريد حذف الرسائل تلقائيًا.





- لتمكين مؤقت التدمير الذاتي ، حدد النقاط الثلاث في أعلى يمين جهة الاتصال التي أدخلتها في محادثة سرية مع جهة اتصال.





- حدد ضبط مؤقت التدمير الذاتي.





- حدد الفاصل الزمني الذي تريد حذف رسائلك فيه تعمل الوظيفة مثل اختفاء الرسائل وإذا كنت ستختار الفاصل الزمني للتدمير الذاتي لمدة ساعة واحدة ، فسيتم حذف الرسائل كل ساعة.





- لتعطيل مؤقت التدمير الذاتي ، كرر نفس الخطوات ، وحدد "إيقاف" في قسم مؤقت التدمير الذاتي.



