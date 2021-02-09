ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

لن يستطيع أحد اختراقها .. كيفية إجراء محادثة سرية في تيليجرام

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:01 ص
كيفية إجراء محادثة
كيفية إجراء محادثة سرية فى تيليجرام
Advertisements
ندى على
أصبح تيليجرام Telegram هو التطبيق الأكثر تحميلا فى العالم، بما يقرب من 62 مليون عملية تحميل، متفوقا على تطبيق واتسآب الذى خسر الملايين من المستخدمين بسبب قرارات سياسة الخصوصية الجديدة ليتراجع فى المركز الخامس، بعدما كان تطبيق الدردشة الأكثر تحميلا فى العالم العام الماضى.
 

وبحسب موقع How-To Geek فإن تطبيق تيليجرام يتميز بالخصوصية الشديدة والتشفير من طرف لطرف كما أنه لا يقوم  بمشاركة بياناته مع أى تطبيقات أخرى، كما يمتلك العديد من الميزات التى تبهر المستخدمين بالتحول إليه.
 



وتعد أهم ميزة من ميزات تيليجرام هى ميزة الدردشة السرية،  حيث يمكن للمستخدمين إجراء محادثة سرية عبر تيليجرام لا يمكن اختراقها،مع العلم أنها تكون بين طرفين فقط. 


وللقيام بإجراء محادثة سرية داخل تيليجرام يجب اتباع الخطوات الآتية: 

- افتح تطبيق تيليجرام Telegram

- اضغط على زر إنشاء

- حدد محادثة سرية جديدة

- حدد جهة الاتصال التي تريد إجراء محادثة مشفرة من طرف إلى طرف معها.

- يمكنك أيضًا تمكين مؤقت التدمير الذاتي بالانتقال إلى النقاط الثلاث إذا كنت تريد حذف الرسائل تلقائيًا. 

- لتمكين مؤقت التدمير الذاتي ، حدد النقاط الثلاث في أعلى يمين جهة الاتصال التي أدخلتها في محادثة سرية مع جهة اتصال.

- حدد ضبط مؤقت التدمير الذاتي. 

- حدد الفاصل الزمني الذي تريد حذف رسائلك فيه تعمل الوظيفة مثل اختفاء الرسائل وإذا كنت ستختار الفاصل الزمني للتدمير الذاتي لمدة ساعة واحدة ، فسيتم حذف الرسائل كل ساعة.

- لتعطيل مؤقت التدمير الذاتي ، كرر نفس الخطوات ، وحدد "إيقاف" في قسم مؤقت التدمير الذاتي.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شروطه الجديدة تثير غضب مستخدميه.. إليك أفضل بدائل واتساب لآيفون وأندرويد

بتختفى في ثوان.. كل ما تريد معرفته عن الرسائل ذاتية الاختفاء في تطبيق Signal

من الألف للياء.. كيفية تحميل تطبيق سيجنال وتحويل كل بياناتك عليه

بعد أزمة واتساب.. من الأكثر أمانا: سيجنال أم تيليجرام ؟

10 مميزات بتطبيق تيليجرام تجعلك تستغني عن واتساب إلى الأبد.. اعرفها

للمزيد من الخصوصية.. طريقة إنشاء محادثة سرية على تيليجرام

ترشيحاتنا

بعد ظهورها بالحجاب في حفل زفافها.. حلا شيحة تتصدر الترند

وزارة الإسكان تكشف الهدف من إنشاء مدينة العلمين الجديدة .. فيديو

مونديال الأندية.. الأهلي ظهور متواضع وبايرن ميونخ يتقدم في الشوط الأول

خالد بيومي عن خسارة الأهلي أمام البايرن: يتحملها موسيماني

أول رد فعل لـ الشناوي عن مباراة الأهلي والبايرن.. شاهد

معالجة الرطوبة في جدران المنزل .. وإهمالها يهدد سلامة المنزل وصحة أصحابه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات وحش نيسان القادم.. كيكس 2021

شاهد .. كيا CV كروس أوفر الكهربائية أثناء اختبارها

اكتشاف سر الحركة الجانبية للثعابين وتسخيرها في خدمة تطور الروبوتات مستقبلا | صور