علماء يكشفون تعافي مصابي كورونا من أعراضه طويلة المدى بعد تلقي اللقاح

قال علماء إن مرضى فيروس كورونا المصابون بأعراض طويلة المدى يتعافون بشكل كبير بعد تلقيحهم ضد الفيروس.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، يقدر المسئولون أن واحدًا من كل عشرة بريطانيين يعاني من التعب والصداع والحمى بعد أشهر من التغلب على فيروس كورونا.

لكن حفنة من المرضى الذين تلقوا اللقاح أخبروا أطباءهم أنهم شعروا بتحسن بعد تلقيحهم ضد المرض.

يقول الخبراء إن هذا الأمر قد يكون بسبب "إعادة ضبط" جهاز المناعة، أو بسبب "دفعة نفسية" من تلقي اللقاح.

كانت هناك دعوات للحكومات لأخذ الحالة على محمل الجد، وسط مخاوف من أن مئات الآلاف قد يعانون من آثار جانبية طويلة الأمد.





وقال مسئول في منظمة الصحة العالمية يوم أمس إن أعراض كورونا طويلة المدى كانت "حقيقية" و"مهمة".

وقد أنشأت هيئة الصحة الوطنية ببريطانيا بالفعل شبكة من 72 موقعًا في جميع أنحاء البلاد لمساعدة المرضى في مكافحة التعب بعد أشهر من مرضهم الأصلي.