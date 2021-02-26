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اقتصاد

أسعار العملات العربية في ختام تعاملات الأسبوع

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:03 م
عملات عربية
عملات عربية
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آمنة عبدالعظيم
رصد "صدى البلد" حركة بيع وشراء العملات العربية مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 26 فبراير 2021 وفقا لاخر تحديث للبنك الاهلى.

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 48.88 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.10 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .

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وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.28 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.38 جنيه للشراء 41.72 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.73 جنيه للشراء و22.20 جنيه للبيع.

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.67 جنيه للشراء و 40.85 جنيه للبيع .

وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4 جنيه للشراء و 4.31جنيه للبيع
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