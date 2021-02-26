دبلوماسيون روس يعودون من كوريا الشمالية على أقدامهم.. فيديو

في موقف ساخر كشفت عنه وزارة الخارجية الروسية في منشور على فيسبوك عادت مجموعة من الدبلوماسيين الروس وأفراد أسرهم إلى روسيا من كوريا الشمالية على عربة سكة حديد مدفوعة باليد، بسبب قيود فيروس كورونا في البلاد.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، أغلق زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون حدود البلاد لمنع دخول فيروس كورونا، حيث يعتقد الخبراء أنه يدرك أن نظام الرعاية الصحية في البلاد لن يكون قادرًا على التعامل مع تفشي كبير.

وقالت الوزارة: "منذ إغلاق الحدود لأكثر من عام وتوقف حركة المسافرين، شرع موظفو السفارة الروسية في كوريا الشمالية وأفراد أسرهم في" رحلة طويلة وصعبة للعودة إلى الوطن".

جلست المجموعة المكونة من ثمانية أشخاص في القطار لمدة 32 ساعة، تلتها ساعتان في حافلة، ثم استقلوا عربة قطار ودفعوا أنفسهم لمسافة نصف ميل (حوالي كيلومتر) عبر الحدود إلى روسيا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة موظفي السفارة مع أطفالهم وحقائبهم على عربة، وهم يهتفون عندما دفعها شخصان عبر جسر للسكك الحديدية.

وذكرت وكالة أنباء انترفاكس ، صباح الجمعة ، أن المجموعة استقلت في وقت لاحق رحلة إلى موسكو من مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق البلاد.