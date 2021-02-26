اتحاد الكرة يؤجل تكريم النواب الرياضيين إلى الأربعاء المقبل

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل حفل تكريم النواب أعضاء البرلمان من الوسط الكروي إلى الواحدة ظهر الأربعاء المقبل الموافق 3 مارس نظرا لظروف بعض النواب التي حالت دون إقامة حفل التكريم غدا السبت.





كانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد حددت موعد تحكيم أعضاء مجلس النواب من الرياضيين.





ويمثل الرياضيون فى مجلس النواب كلٌ من حازم إمام وحسام غالي ومحمد عمر وآيه مدني.





وكانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد قد قررت قبل قرار التأجيل، إقامة حفل تكريم أعضاء مجلس النواب من الرياضيين غدا السبت.





ويذكر ان اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الاخير برئاسة أحمد مجاهد قررت تكليف محمد الشواربي عضو اللجنة بالإشراف على إدارتي المسابقات وشئون اللاعبين ، وتكليف أحمد حسام عوض عضو اللجنة بالإشراف على العقود التي يبرمها الاتحاد ومركز المنتخبات الوطنية.





كما قررت اللجنة اعتماد الهيكل الإداري للاتحاد وإعادة هيكلة الإدارة الفنية واستمرار وليد العطار قائما بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد.



