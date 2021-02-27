25 دعاء قبل الامتحان يساعدك على الفهم والحفظ والتركيز وعدم النسيان.. ردده عند أذان الفجر

ضمن مجموعة الأدعية التي يزيد البحث عنها في هذه الفترة من العام الدراسي حيث امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الطلاب سواء في مراحل التعليم قبل الجامعي أو الجامعي، والتي تبدأ أول أيامها غدًا الأحد ، مع طلاب الثانوية، وفي هذه اللحظة فإنهم في أمس الحاجة إلى دعاء قبل الامتحان والمذاكرة ، أو دعاء الامتحان والنجاح وكذلك دعاء الامتحان للابناء أو

دعاء قبل الامتحان